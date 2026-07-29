Nakon Sarajeva zatresla se i Albanija: Potres se osjetio u više gradova

Potres magnitude 3,9 po Richteru zabilježen je u srijedu ujutro na području Albanije, a podrhtavanje tla osjetilo se u više gradova.

Prema podacima Europsko-mediteranskog seizmološkog centra, potres se dogodio u 7.52 sati. Epicentar je bio oko 45 kilometara od Tirane, na dubini od približno deset kilometara.

Građani su na platformi EMSC-a opisali da je podrhtavanje bilo kratko, ali primjetno. Jedna osoba iz Gjergjana navela je da se potres dobro osjetio u Elbasanu, dok je korisnik iz Vaqara napisao da je trajao kratko.

Zasad nema informacija o ozlijeđenima ni materijalnoj šteti, a nadležne službe prate situaciju.