NOVO PODRHTAVANJE /
Nakon Sarajeva zatresla se i Albanija: Potres se osjetio u više gradova
Zasad nema informacija o ozlijeđenima ni materijalnoj šteti, a nadležne službe prate situaciju
29.7.2026.
8:36
Screenshot 'X'/LastQuake
Potres magnitude 3,9 po Richteru zabilježen je u srijedu ujutro na području Albanije, a podrhtavanje tla osjetilo se u više gradova.
Prema podacima Europsko-mediteranskog seizmološkog centra, potres se dogodio u 7.52 sati. Epicentar je bio oko 45 kilometara od Tirane, na dubini od približno deset kilometara.
Građani su na platformi EMSC-a opisali da je podrhtavanje bilo kratko, ali primjetno. Jedna osoba iz Gjergjana navela je da se potres dobro osjetio u Elbasanu, dok je korisnik iz Vaqara napisao da je trajao kratko.
Zasad nema informacija o ozlijeđenima ni materijalnoj šteti, a nadležne službe prate situaciju.
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