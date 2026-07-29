FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NOVO PODRHTAVANJE /

Nakon Sarajeva zatresla se i Albanija: Potres se osjetio u više gradova

Nakon Sarajeva zatresla se i Albanija: Potres se osjetio u više gradova
×
Foto: Screenshot 'X'/LastQuake

Zasad nema informacija o ozlijeđenima ni materijalnoj šteti, a nadležne službe prate situaciju

29.7.2026.
8:36
Jaga Komazec
Screenshot 'X'/LastQuake
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Potres magnitude 3,9 po Richteru zabilježen je u srijedu ujutro na području Albanije, a podrhtavanje tla osjetilo se u više gradova.

Prema podacima Europsko-mediteranskog seizmološkog centra, potres se dogodio u 7.52 sati. Epicentar je bio oko 45 kilometara od Tirane, na dubini od približno deset kilometara.

Građani su na platformi EMSC-a opisali da je podrhtavanje bilo kratko, ali primjetno. Jedna osoba iz Gjergjana navela je da se potres dobro osjetio u Elbasanu, dok je korisnik iz Vaqara napisao da je trajao kratko.

Zasad nema informacija o ozlijeđenima ni materijalnoj šteti, a nadležne službe prate situaciju.

PotresAlbanijaTiranaEmscPodrhtavanje Tla
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike