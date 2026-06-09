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Najsnažniji potres u zadnjih 150 godina pogodio otočnu državu: 'Nikad nisam osjetila ništa slično'

Najsnažniji potres u zadnjih 150 godina pogodio otočnu državu: 'Nikad nisam osjetila ništa slično'
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Foto: YAMIL LAGE/AFP/Profimedia

Nakon potresa nije izdano upozorenje na cunami niti pripravnost na nj

9.6.2026.
6:16
Hina
YAMIL LAGE/AFP/Profimedia
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Povijesno snažan potres pogodio je sjeverozapadnu obalu Kube u ponedjeljak, prema službenim izvješćima, pogodivši dijelove tog otoka, Meksika i Floride koji obično nisu skloni potresima.

Američki geološki zavod (USGS) izmjerio je potres magnitude 6,1 na plitkoj dubini od 26 km s epicentrom 104 km zapadno-sjeverozapadno od naselja Mantua na Kubi, oko četiri sata vožnje automobilom od glavnog grada Havane.

Potres koji se zbio u ponedjeljak neobičan je za ovo područje Kariba, rekao je Paul Earle, seizmolog u USGS-u, napominjući da se potres dogodio unutar tektonske ploče, gdje su potresi obično manje koncentrirani i rjeđi nego kada se događaju duž granica ploča.

Najsnažniji potres u zadnjih 150 godina pogodio otočnu državu: 'Nikad nisam osjetila ništa slično'
Foto: YAMIL LAGE/AFP/Profimedia
Najsnažniji potres u zadnjih 150 godina pogodio otočnu državu: 'Nikad nisam osjetila ništa slično'
Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Potres ove snage nije pogodio područje unutar 322 km od onog u ponedjeljak još od 1880. godine, kad je potres magnitude 6,0 pogodio San Cristobal na Kubi, rekao je Earle.

Snažno podrhtavanje

Vlasti još nisu izvijestile o većoj šteti ni žrtvama, ali potres je izazvao zabrinutost na otoku, gdje su uslijed desetljeća ekonomske krize zgrade u ionako lošem stanju. Redoviti nestanci struje također su otežali komunikaciju.

"Osjetilo se snažno. Nikada nisam osjetila ništa slično", rekla je 44-godišnja Yusmila Hernandez u svom domu u Pinar del Riju, na zapadu Kube.

"Ljudi su istrčali van, svi su bili uplašeni... ne mogu to ni objasniti. Bilo je to kao da se ovdje nikada prije nije dogodio potres", rekla je Hernandez.

Najsnažniji potres u zadnjih 150 godina pogodio otočnu državu: 'Nikad nisam osjetila ništa slično'
Foto: Pablo PORCIUNCULA/AFP/Profimedia

USGS je izvijestio da se podrhtavanje osjetilo i na Floridi. U Meksiku se potres osjetio u turističkim središtima Cancunu, Playa del Carmeni i Tulumu na poluotoku Yucatanu. Stanovnici i radnici u središtu Cancuna, koji nisu navikli na jake potrese, napustili su zgrade.

U meksičkim državama Yucatanu i Quintana Roou aktivirani su protokoli za hitne slučajeve, ali još nema izvješća o šteti, objavili su guverneri država na društvenim mrežama.

Nakon potresa nije izdano upozorenje na cunami niti pripravnost na nj, prema podacima američke nacionalne meteorološke službe.

PotresKubaHavana
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