Na rubu pakla i noćne more: Jeste li svjesni što bi se dogodilo da je noćas odlučeno drugačije?

Čelnici EU-a su, nakon dugih i teških pregovora, prelomili: Ukrajina će dobiti beskamatni zajam u iznosu od 90 milijardi eura.

Novac će prikupiti 24 od 27 članica EU-a, zajedničkim zaduživanjem. Izuzetak su Mađarska, Češka i Slovačka koje neće sudjelovati.

Ukrajina bi zajam trebala vratiti tek nakon što Rusija isplati ratnu odštetu. Na taj način izbjegnuta je tema zamrznute ruske imovine koju je EU još do jučer ozbiljno razmatrao kako bi Ukrajini osigurao novac za buduće potrebe. Najviše se tome usprotivila Belgija, zemlja u kojoj se nalazi većina zamrznute ruske imovine. Točnije, kod financijske kuće Eurocleara.

Posljedice ne bi osjetila samo Europa, već cijeli svijet

Međutim, Belgija nije jedina koja je imala razloga strahovati od odmazde. U slučaju da je EU povukao ovaj potez bez presedana, posljedice ne bi osjetila samo Europa, već bi se one neizbježno odrazile na cijeli svijet, a taj proces možda je već i počeo, navodi se u analizi YouTube kanala The Strategic Voice.

Podsjetimo, EU je 26. veljače 2022. zamrznuo rusku imovinu u nadi da će to zemlju baciti na koljena. Nikada u povijesti zapadne zemlje nisu zaplijenile suverenu imovinu jedne velike sile - EU je učinio upravo to s 210 milijardi eura deviznih rezervi središnje ruske banke.

Imovina je stajala zamrznuta dvije godine, a u svibnju 2024. donesena je odluka da glavnica neće biti konfiscirana, ali da će biti zaplijenjeni prihodi od kamata - otprilike 3 milijarde godišnje. Plan je bio prebaciti taj novac Ukrajini kao vojnu pomoć.

Kako uzeti tuđi novac i ne očekivati odgovor?

Djelovalo je kao dobar kompromis međutim, teško je vjerovati da se - makar i djelomično - može uzeti nečiji novac i očekivati da će odgovor izostati. Pravo vlasništva se, naime, poštuje ili ne poštuje.

Unutar 24 sata od objave EU-a, Rusija je odgovorila objavom dekreta: svaka europska tvrtka s imovinom u Rusiji podložna je zrcalnoj odmazdi. To bi značilo, zaplijeni li EU 105 milijardi akumulirane ruske imovine i kamata, Rusija će zaplijeniti istovrijednu vrijednost europskih ulaganja u Rusiji. Popis tvrtki koje bi osjetile ovaj udar zapanjuje. Volkswagen, Raiffeisen banka, Danone, Société Générale, Unilever, Shell, BP... ukupna izloženost europskih korporacija u Rusiji premašuje 200 milijardi dolara.

Žrtvovati vlastiti privatni sektor kako bi se financirala Ukrajina, bacilo bi brojne europske tvrtke na koljena. Trošak je to koji si ne bi mogle priuštiti. Suočile bi se s insolventnošću, imaju zaposlenike, dioničare...

Ruska računica je bila jasna

Rusija doduše nije najavila zapljenu cjelokupne imovine, već zrcalnu i nimalo nasumičnu odmazdu - ciljala bi se imovina tvrtki iz zemalja koje su najjače gurale konfiskaciju ruske imovine – njemačke, francuske, austrijske tvrtke. Tvrtke iz zemalja koje su bile suzdržanije prema sankcijama, poput Mađarske, bile bi pošteđene. Ne samo da bi Rusija time "nagradila" zemlje koje pokazuju suzdržanost, već bi takav pristup stvorio dodatne pukotine i podjele u već postojećim neslaganjima na razini EU-a. Umjesto da djeluje na Blok u cijelosti, Rusija bi se tako fokusirala na pojedine njegove članice. Međutim, to nije jedina šteta koja bi nastala.

Ova tema, naime, nadilazi spor Rusije i EU-a. Ono što je čini duboko uznemirujućom i opravdava nervozu europskih lidera na samitu u Bruxellesu, je činjenica da je pravo vlasništva temeljni princip zapadnog sustava. Položi li netko novac u zapadnu banku - vlada države tu imovinu može oporezivati i regulirati, ali to je imovina koja se ne može jednostavno uzeti.

Nakon što je EU 2022. povukao takav potez bez presedana, svaka središnja banka na svijetu legitimno se mogla zapitati: ako su to učinili Rusiji, mogu li i nama?

Jednom slomljeno povjerenje teško je vratiti

Teško je vjerovati da eventualna odluka EU-a o korištenju ruske imovine ne bi natjerala guvernere središnjih banaka diljem svijeta na preispitivanje njihovih deviznih rezervi i ranjivost njihova bogatstva na zapljenu.

Središnje banke rezerve većinom drže denominirane u zapadnim valutama i pohranjene u zapadnim bankama, pod zapadnom jurisdikcijom. Je li ovaj potez EU-a mogao utjecati na tihu diverzificiraju, metodično smanjenje udjela dolara i eura, povećavanje zlatnih rezervi, istraživanje bilateralnih valutnih aranžmana i izgradnju platnih sustava koji zaobilaze zapadnu infrastrukturu?

Na stvarni novac koji je EU zaplijenila, mogle su doći milijarde dolara rezervi središnjih banaka koji bi u sljedećem desetljeću napustile zapadne jurisdikcije. Povjerenje jednom slomljeno, naime, teško je vratiti.

Europa je otvorila Pandorinu kutiju

Prve korake toga vidimo već sada: Saudijska Arabija pregovara o prodaji nafte Kini u juanima, UAE gradi sustave poravnanja poduprte zlatom, Indija trguje s Rusijom u rupijama, Brazil namiruje trgovinu s Kinom u nacionalnim valutama. Trgovina se sve više odvija izvan dolarskog sustava.

Europa je mislila da kažnjava Rusiju, ali otvorila je Pandorinu kutiju ubrzanja pada zapadne financijske dominacije i raspravom o raspolaganju ruskom imovinom dokazala svijetu da imovina na zapadu nije sigurna, da su vlasnička prava uvjetna i da je geopolitika jača od ekonomije.

Da ironija bude veća, pitanje je koliko bi ruske milijarde promijenile ishod rata, budući da ruski vojni proračun premašuje 100 milijardi dolara godišnje. Značajna pomoć koju bi Ukrajina dobila, moguće ne bi bila dovoljna.

Dvosjekli mač koji uništava glavnu polugu zapadne moći

Žrtvovati cijeli financijski sustav za taktičku prednost koja neće odlučiti ishod rata može se nazvati strateškom nesposobnošću- Odgovor Rusije dodatno pokazuje da je moguće recipročno odgovoriti. U pitanju je, dakle, dvosjekli mač koji uništava glavnu polugu zapadne moći.

Desetljećima je, naime, prijetnja financijskim sankcijama bila dovoljna da se "neposlušne" zemlje dovedu u red. Međutim, takva prijetnja djeluje samo ako zemlje vjeruju da nemaju alternativu. Rusija je pokazala da alternativu ima - počela je graditi paralelne financijske sustave i odlučia se osvetiti recipročno.

Prekrši li se jednom pravilo da su vlasnička prava nepovrediva, nema natrag - svaki budući sukob podrazumijevao bi zapljenu imovine, a svaki spor eskalirao u financijski rat. Za financijska središta poput Londona, New Yorka ili Frankfurta to bi bila katastrofa i ugrožavanje sigurnosti po kojoj su poznati - neutralnoj jurisdikciji, vladavini prava, zaštiti vlasništva.

Jedno je biti moralni pobjednik, a drugo izgubiti financijski rat

Mudar kapital ne pakira bogatstvo u oružje. To je razlog zbog kojeg sada vidimo uspon alternativnih financijskih centara poput Singapura, Dubai, Hong Konga. Ti se gradovi pozicioniraju kao istinski neutralni. Ako ništa drugo, kao gradovi koji neće zaplijeniti nečiju imovinu iz geopolitičkih razloga niti su voljni militarizirati svoje sustave. Neutralnost je konkurentska prednost. Kineske tvrtke sele sjedišta u Singapur. Ruski oligarsi kupuju nekretnine u Dubaiju. Bliskoistočno bogatstvo diverzificira se izvan Londona. Geografija globalnih financija se mijenja, a potez EU-a tu je promjenu ubrzao.

Mnogi će ipak posegnuti za moralnim argumentom i reći: Rusija je napala Ukrajinu, zapljena imovine je opravdana kazna. Nažalost, jedno je biti moralni pobjednik, a nešto sasvim drugo izgubiti financijski rat.

Zapad je militarizirao svoj financijski sustav iz moralnih razloga. Rusija je hladnokrvno odgovorila strateškim proračunom. Dugoročno, strategija pobjeđuje moral: kupuje li Indija rusku naftu, to ne znači nužno da podržava rusku invaziju na Ukrajinu, već da prije svega štiti vlastitu energetsku sigurnost. Prodaje li Saudijska Arabija naftu u kineskim juanima, to ne znači da odbacuje zapadne vrijednosti, već da diverzificira rizik. Kada Brazil namiruje trgovinu u realima, on bira vlastitu neovisnost.

Zapljena ruske imovine zvučala je moćno i pravedno, ali...

Ako je Europa svojim potezom prema ruskoj imovini inspirirala svijet da bira između morala i vlastitog interesa, nije čudo ako većina odabere vlastiti interes. Ne zato što su države nemoralne, već zato što imaju stanovništvo koje moraju hraniti i gospodarstva kojima moraju upravljati.

Zapljena ruske imovine u početku je zvučala moćno i pravedno. Strateški, to je bila nepromišljena odluka jer je ujedinila sve koji se boje zapadne financijske moći i dala im je zajednički cilj: ubrzati multipolarnost od koje Zapad navodno strahuje. Ujedno, ta je odluka dokazala da je financijsko carstvo ranjivo koliko i vojno - da dominacija ima granice, da moć izaziva otpor i da financijska hegemonija ne mora nužno završiti pokornošću već domazdom.

Europa je mislila da kažnjava Rusiju, ali umjesto toga, dovela se u situaciju da kažnjava i samu sebe.

