Garcia odgovorio na neugodno pitanje: 'Gledajte, znam da ovo nije baš zgodno reći'

Hajduk u 18. kolu SHNL-a u nedjelju na svom Poljudu igra protiv Vukovara, a tu utakmicu je na konferenciji za medije najavio trener Bijelih Gonzalo Garcia.

Bijeli u tu utakmicu ulaze kao drugoplasirana momčad, s bodom manje od prvog Dinama, a Vukovar je predzadnja momčad na tablici, s dva boda više of fenjeraša Osijeka.

"Mislim da nitko ne može unaprijed upisati tri boda. Vidimo da su klubovi u HNL-u jako blizu i svako može pobijediti svakoga. Vukovar želi pritiskati, igrati nogomet, imaju dobrog trenera koji to traži od njih. Imaju dobre pojedince, dobri su na drugim loptama i očekujem tešku utakmicu, ali ako mi budemo na razini, naša pobjeda ne bi trebala doći u pitanje", rekao je Garcia na početku.

Potom je govorio o infrastrukturi, koja je veliki problem Hajduka, a i općenito u hrvatskom nogometu.

"Da... To je problem, ne mogu reći drugačije. Teren na kojem treniramo trebao bi biti bolji i trebao bi nam još jedan teren. Klub veličine i ambicije Hajduka trebao bi imati bolje uvjete, to je istina. Ako želimo igrati Europu, infrastruktura bi trebala biti bolja. Znam da se nešto radi na tom polju i nadam se da će se to uskoro riješiti, jer to je nešto što ostaje klubu dugoročno. Ako dođe novi predsjednik, trener u klub, infrastruktura neće nigdje otići, već će ostati tu. Nadam se da u upravi razmišljaju o tome i pokušavaju to popraviti", smatra Garcia koji se potom vratio na Vukovar, koji je prošle sezone igrao u Drugoj ligi:

"Najvažnije je da imamo isti mentalitet i pristup u svakoj utakmici. Vukovar je prošle sezone bio najjača momčad u drugoj ligi, sada su im se okolnosti promijenile i nalaze se u situaciji u kojoj ima jačih od njih. Trebaju se prilagoditi na to i za to im treba vremena. Jedina stvar koja je ispravna s naše strane, Nikada ne moramo pobijediti. Moramo samo morati željeti pobijediti. Ne smijemo dopustiti da protivnik želi tri boda više od nas. Možda nekada lopta neće htjeti u gol, možda će nekada protivnik biti bolji, ali ono što moramo osigurati jest to da budemo 100 posto u utakmici."

Za kraj je odgovorio na pitanje jesu li Hajduku potrebna pojačanja da postane prvak.

"Gledajte, znam da ovo nije baš zgodno reći s obzirom na to da sam trener Hajduka, ali kada sam potpisivao ugovor, cilj nije bio osvojiti naslov nego uspostaviti filozofiju, osigurati napredak u igri i napredak u Europi. To je ono o čemu sam pričao s predsjednikom i tadašnjim sportskim direktorom Vitalijem. Ne mogu se fokusirati na ono što će se dogoditi za 10 mjeseci, nego na ono što nam dolazi odmah sutra. Trebamo biti realistični kako možemo pojačati ekipu i. Naš cilj je pokušati pobijediti svaku utakmicu koju igramo. I poboljšati se. Možda trebamo pojačanja, možda ne, trebamo svi skupa sjesti i dogovoriti se oko toga", zaključio je.

