Rijeka na nepoznatom teritoriju: 'Neće biti lagano, a to može biti prevaga'

Rijeka je u četvrtak odigrala 0:0 na gostovanju sa Šahtarom u šestom kolu Konferencijske lige i nakon 46 godina izborila proljeće u Europi, a taj povijesni uspjeh za Net.hr prokomentirao je legendarni hrvatski trener Ilija Lončarević.

"Imam neki dojam kao da je jedna i druga momčad, da im je odgovaralo neriješeno, pa su otprilike tako igrali. Nekako mi je to tako ličilo. Ušli su u utakmicu da sa što manje potrošnje osiguraju sebi taj jedan bod", rekao je Lončarević na početku i dodao:

"Šahtar sigurno ne može biti momčad koja je u punoj formi i u punoj snazi jer imaju te svoje probleme koje imaju, ali opet je to momčad koja stalno igra u Europi, jaka su europska momčad i Rijeka je odigrala praktički gotovo ravnopravnu utakmicu. Imam osjećaj da je svima odgovarao takav rezultat pa se nisu previše trošili. Ali dobro, dobro Rijeci je odgovarao i treba im čestitati."

"Rijeka je imala krizu u prvom dijelu prvenstva koju je izazvala velika potrošnja u ljeto kada su igrači očekivali transfere pa borba za Ligu prvaka, pa nije Liga prvaka, nego Europa, pa nije ni Europa, nego sad Konferencijska liga. Momčad je psihološki bila na niskom stupnju i oni su se izvukli iz toga. Nitko ne može reći da Rijeka nije obilježila 2025. godinu i da nije bila najbolja momčad hrvatske lige, tako im da s te strane treba čestitati. Ovo im je samo nagrada", napomenuo je naš sugovornik.

Rijeka je s devet bodova završila na 16. mjestu te će se krajem veljače (19. i 26.) u dvije utakmice boriti za plasman u osminu finala. Ime sljedećeg suparnika u Konferencijskoj ligi Rijeka će doznati na ždrijebu 16. siječnja, a 16. mjesto im je donijelo status nositelja i prednost igranja uzvratne utakmice na domaćem terenu. Mogući suparnici Rijeke su poljska Jagiellonia, koja je završila ligaški dio na 17. mjestu, i ciparska Omonia, 18. nakon ligaškog dijela.

"Pitanje je kakva će Rijeka biti, može se dogoditi da momčad oslabi nakon transfera tako da je pitanje kako će se to odvijati. Ne bih ja ništa prognozirao. Mi gledamo Cipar malo podcjenjivački, ali na Cipru ima dobrih momčadi, tamo i ulažu puno financijski. Igrači su bolje plaćeni nego kod nas. Ne može ih se podcijeniti. Poljska liga je, s druge strane, jaka liga s aspekta potrošnje velike snage, trke i tako dalje... I neće biti lako protiv niti jednog protivnika", smatra Lončarević.

Rijeka će te utakmice u Konferencijskoj ligi igrati u veljači, nakon zimskog prijelaznog roka, i neizvjesno je hoće li momčad s Rujevice biti dovoljno snažna za borbu 'na dva fronta', i u SHNL-u i u Europi.

"To ne mora biti tako drastično, ali može se dogoditi da bude prevaga. Recimo da Fruk ode iz Rijeke, onda je to velika prevaga u negativnom smislu jer je preznačajan igrač za tu momčad. Pitanje je kako će ga nadomjestiti ako ode. Nije odlazak jednog igrača isti kao i odlazak drugog igrača. Igranje na dva fronta, ako se hoće gurati rezultatski i taj europski front, onda će to biti jako teško. To nije jednostavno", zaključio je Lončarević.

