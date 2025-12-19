FREEMAIL
EVO ŠTO JE NAJAVILA /

Pa Lile, zar ti nije zima? Pjevačica pokazala vitko tijelo u kupaćem kostimu, fanovi u transu

Pa Lile, zar ti nije zima? Pjevačica pokazala vitko tijelo u kupaćem kostimu, fanovi u transu
Foto: Neva Zganec/pixsell

Odjevena u minijaturni bikini s crveno-bijelim prugama i modernu šiltericu, pjevačica samouvjereno pozira pred objektivom u fotografskom studiju

19.12.2025.
14:27
Hot.hr
Neva Zganec/pixsell
Popularna pjevačica Lidija Bačić (40), poznata po svom umjetničkom imenu Lille, ponovno je podigla temperaturu na društvenim mrežama. Krajem prosinca, dok se većina priprema za blagdane, svestrana Splićanka svojim je obožavateljima dala uvid u ono što ih čeka u 2026. godini, i to na način koji samo ona zna, najavivši svoj novi kalendar.

U kratkom videu objavljenom na njezinom Instagram profilu, Lidija je otkrila djelić atmosfere sa seta. Odjevena u minijaturni bikini s crveno-bijelim prugama i modernu šiltericu, pjevačica samouvjereno pozira pred objektivom u fotografskom studiju.

Njezin provokativan stav i zavodljiv pogled jasno daju do znanja da će i kalendar za 2026. godinu slijediti tradiciju njezinih prethodnih izdanja, koja su uvijek izazivala veliku pažnju javnosti i redovito se rasprodavala. "Naručite svoj kalendar Lille 2026", stoji u opisu objave, čime je pjevačica izravno pozvala svoje fanove da osiguraju svoj primjerak. 

Obožavatelji ne štede na komplimentima

Kao što se i očekivalo, reakcije njezinih vjernih pratitelja nisu izostale. Komentari su se ubrzo počeli nizati, a većina je bila ispunjena pohvalama na račun njezinog izgleda. "Prelijepa si draga Lille", "A Lille jesi mi vražja. Bravo...", samo su neke od poruka koje su joj uputili obožavatelji.

Jedan od pratitelja duhovito je skovao novi izraz, "Lillendar", savršeno spojivši njezino ime s proizvodom koji promovira.

POGLEDAJTE VIDEO: Generacija Z sve više traži informacije na TikToku, a kome danas vjerovati? Otkriva Meri Goldašić u MagNetu

