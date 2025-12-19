Hrvatski suparnik iz kvalifikacija za Svjetsko ima novog izbornika. Doveli bivšeg trenera Viktorije Plzen

Češki nogometni savez objavio je u petak da je Miroslav Koubek imenovan izbornikom Češke Republike, koja će u ožujku igrati u doigravanju za Svjetsko prvenstvo 2026.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Koubek (74) dobio je ugovor na dvije i pol godine, a naslijedit će Ivana Hašeka, koji je otpušten 15. listopada nakon ponižavajućeg domaćeg poraza Čeha od Farskih Otoka u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Koubek, bivši vratar, vodio je nekoliko čeških klubova, uključujući Slaviju Prag i Banik Ostravu. Njegov posljednji ugovor, s Viktorijom Plzen, istekao je u rujnu.

Češka Republika, koja je završila druga u skupini L europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. iza Hrvatske, morat će igrati utakmicu doigravanja protiv Irske 26. ožujka u Pragu. Ako pobijede Irsku, Česi će se u doigravanju, također u Pragu, 31. ožujka suočiti sa Sjevernom Makedonijom ili Danskom.

Ako Česi izađu kao pobjednici iz ovog izazovnog puta, kvalificirat će se za Svjetsko prvenstvo sljedećeg ljeta, gdje će im protivnici u skupini A biti Meksiko - suorganizator sa Sjedinjenim Državama i Kanadom - Južna Afrika i Južna Koreja.

Češka je do sada kao samostalna država sudjelovala samo na jednom završnom turniru Svjetskog prvenstva, 2006. godine, gdje nisu uspjeli proći dalje od prvog kruga. Ako se kvalificira na Svjetsko Koubek će biti među starjim izbornicima na prvenstvu, ali ne i najstariji. Ta će titula pripasti Dicku Advocaatu (78).

POGLEDAJTE VIDEO: Ljubimac navijača stoički podnosi nevolje: Mudražija za RTL otkriva hoće li na zimu otići iz Dinama