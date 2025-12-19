FREEMAIL
INSPEKTORAT UPOZORAVA /

Ako ste kupili ova domaća jaja, nemojte ih jesti! Opozvana su zbog salmonele

Foto: Rtl Danas

Jaja su s OPG-a Tepeš iz Druškovca Humskog (JIBG HR 50066647, registracijskog broja 1HR0166), a u maloprodaji su u Mini mljekari Veronika d.o.o..

19.12.2025.
16:05
Hina
Rtl Danas
Zbog salmonele, opozivaju se domaća svježa jaja sa zagorskih brega, izvijestili su iz Državnog inspektorata u petak.

Riječ je o opozivu proizvoda "Domaća svježa jaja sa zagorskih brega", najbolje upotrijebiti do: 6., 7. ili 8. siječnja 2026. zbog utvrđene bakterije Salmonella Typhimurium na farmi kokoši nesilica s OPG-a Tepeš.

Jaja su s OPG-a Tepeš iz Druškovca Humskog (JIBG HR 50066647, registracijskog broja 1HR0166), a u maloprodaji su u Mini mljekari Veronika d.o.o.. 

"Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane", priopćili su iz Državnog inspektorata.

POFGLEDAJTE VIDEO: Ponuda božićnih jelki: Ove se najčešće kupuju, a provjerili smo i cijene

