MORA OTKRITI PORUKE /

Brad Pitt ostvario značajnu pravnu pobjedu u sporu s bivšom suprugom Angelinom Jolie

Brad Pitt ostvario značajnu pravnu pobjedu u sporu s bivšom suprugom Angelinom Jolie
Foto: Image Press Agency, Image Press Agency/alamy/profimedia

Brad Pitt, postigao je važnu pravnu pobjedu u sporu s bivšom suprugom Angelinom Jolie, nakon što je sud u Los Angelesu donio odluku kojom se Jolie obvezuje otkriti privatne poruke vezane uz spor oko njihove vinarije Château Miraval

19.12.2025.
14:40
Hot.hr
Image Press Agency, Image Press Agency/alamy/profimedia
Američki glumac, Brad Pitt (62) je ostvario značajnu pravnu pobjedu u svom sporu s bivšom suprugom Angelinom Jolie (50), nakon što je sud u Los Angelesu donio odluku kojom se Jolie obvezuje otkriti privatne poruke vezane uz spor oko njihove vinarije Château Miraval. Odluka je donesena 17. prosinca, samo dan prije Pittovog rođendana, a sudac je odobrio Pittov zahtjev za prisilnim otkrivanjem dokumenata koje je Jolie prethodno zadržala pod izgovorom privilegiranih komunikacija. Jolie sada mora unutar 45 dana dostaviti neizmijenjene verzije 22 komunikacije, uključujući e-mailove i tekstualne poruke, koje se odnose na prodaju njezinog udjela u vinariji. Pittov tim tvrdi da te poruke mogu otkriti razloge zašto je Jolie prodala svoj udio ruskoj Stoli Group, a ne Pittu, čime bi mogla biti objašnjena ključna stvar u ovom slučaju.

Brad Pitt ostvario značajnu pravnu pobjedu u sporu s bivšom suprugom Angelinom Jolie
Foto: I-images, Pacificcoastnews/pacific Coast News/profimedia

Početak spora

Spor traje od 2022. godine, a Pitt traži odštetu od 35 milijuna dolara zbog navodne štete koja je nanesena vinariji koju su kupili 2013. godine. Par je Château Miraval kupio još 2008. godine, kada je Pitt imao 60 posto vlasništva, a Jolie 40 posto. Međutim, Jolie je 2022. godine prodala svoj udio bez Pittove suglasnosti, što je izazvalo pravne komplikacije. Angelinin tim optužuje Pitta da je odbio otkupiti njezin udio jer je tražio da potpiše NDA (ugovor o šutnji) koji bi je spriječio da govori o navodnom incidentu iz 2016. godine na privatnom letu, za koji Pitt nikada nije bio optužen, a Jolie nije podnijela prijavu.

Brad Pitt ostvario značajnu pravnu pobjedu u sporu s bivšom suprugom Angelinom Jolie
Foto: I-images, Pacificcoastnews/pacific Coast News/profimedia

Ova pravna pobjeda za Pitta dolazi nakon dugogodišnjeg natezanja i nekoliko pokušaja njegovog tima da dođe do komunikacija između Jolie i njezinih suradnika, uključujući poslovnog menadžera Terryja Birda, publicistkinje Chloe Dalton i financijske savjetnice Arminke Helic. Joliein odvjetnik Paul Murphy ranije je optužio Pitta za narušavanje privilegiranih komunikacija, a tražio je i 33.000 dolara za odvjetničke troškove. 

Iako je ovaj spor već dugo u tijeku, pobjeda u ovoj fazi donosi značajnu prekretnicu u pravnoj borbi, a obje strane sada čekaju rasplet glavnog suđenja koje bi moglo donijeti konačnu presudu. Glavno suđenje u vezi s vinarijom i zahtjevo

m za 35 milijuna dolara odštete zakazano je za veljaču sljedeće godine.

Brad PittAngelina JolieTužbe
