Krim pred potpunim kolapsom? Uvedene rigorozne redukcije, na benzinskim postajama ogromne gužve

Na okupiranom poluotoku Krimu vlada izvanredno stanje zbog nestašice goriva. Benzinske postaje diljem poluotoka obustavile su prodaju bonova za benzin pojedinačnim, privatnim kupcima. Ta je usluga do daljnjega ostala dostupna isključivo pravnim subjektima koji imaju ranije potpisane, važeće ugovore, piše NV.

Društvenim mrežama šire se snimke na kojima se vide nepregledne kolone automobila na benzinskim postajama.

Russian occupation authorities in Crimea and Sevastopol introduced gasoline ration coupons due to a severe fuel crisis triggered by Ukrainian strikes on the land bridge to the peninsula. From Sunday, limits apply to A-95 sales, with A-92 capped at 20 liters per vehicle. This is… pic.twitter.com/7GAwFgZkg9 — Aleksandar Djokic (Александар Джокич) (@polidemitolog) June 1, 2026

Uvedena ograničenja

Kriza je službeno eskalirala nakon što je Sergej Aksjonov, šef krimske administracije kojeg je postavila Moskva, službeno proglasio uvođenje restrikcija. Zbog, kako navodi, "privremene nestašice goriva", prodaja najtraženijeg benzina AI-95 na cijelom okupiranom poluotoku strogo je ograničena na maksimalno 20 litara po osobi dnevno.

Pravilo je stupilo na snagu u subotu u 9 sati ujutro po lokalnom vremenu, a Aksjonov je u javnom obraćanju apelirao na građane da ne paničare.

Pozvao je stanovnike Krima da ne stvaraju zalihe i da gorivo toče "kao i obično".

Identična drama i u Sevastopolju

Ista rigorozna pravila donesena su i za područje Sevastopolja, ključne baze ruske Crnomorske flote, gdje je također uvedeno identično ograničenje od 20 litara po glavi stanovnika.

U pokušaju da smiri tenzije i spriječi eskalaciju panike, ruski guverner Sevastopolja Mihail Razvožajev hitno se oglasio tvrdnjom da su pojačane isporuke goriva prema poluotoku već u tijeku.

"Sve hitne službe, policija, hitna pomoć, kao i ključna komunalna poduzeća u gradu imaju sasvim dovoljno zaliha goriva i nastavljaju s potpuno normalnim radom", poručio je Razvožajev.

Ipak, analitičari upozoravaju kako su ove nestašice izravna posljedica sve učestalijih i preciznijih ukrajinskih udara na ruska skladišta nafte, rafinerije i logističke lance koji opskrbljuju poluotok, zbog čega bi se Krim u narednim tjednima mogao suočiti s još dubljom energetskom i opskrbnom krizom.