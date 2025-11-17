FREEMAIL
Izrešetali muškarca u noćnoj sačekuši: Policija digla helikopter i dronove

Izrešetali muškarca u noćnoj sačekuši: Policija digla helikopter i dronove
Foto: Profimedia/ilustracija

Svjedok je kazao da je prije pucnjave vidio kako dvojica mladića sjede u parkiranom automobilu

17.11.2025.
14:00
Erik Sečić
Profimedia/ilustracija
Muškarac je zadobio teške ozljede u pucnjavi u hamburškoj četvrti Eidelstedt u nedjelju oko 21.00 sati, piše Fenix.

Njemački mediji navode da je mecima pogođen u gornji dio tijela i ruku, a nakon dramatične pucnjave policija je krenula u intenzivnu potragu za napadačima. 

Ranjen u sačekuši

Svjedok je kazao da je prije pucnjave vidio kako dvojica mladića sjede u parkiranom automobilu, a drugi očevici kazali su da je jedan od njih bio naoružan. Nedugo nakon toga uslijedili su pucnjevi.

Ranjeni muškarac pokušao je pobjeći te se sklonio u ulaz obližnje zgrade. Uspio je ući unatoč teškim ozljedama, ali izvori iz policije navode da se trenutačno nalazi u kritičnom stanju. 

Traje istraga

Glasnogovornik policije naveo je da je u akciji sudjelovalo više od 20 policijskih vozila, helikopter, dronovi i psi tragači. Policajci su blokirali područje oko mjesta događaja, a pretraživali su obližnje zgrade i podzemne garaže.

U tijeku je kriminalističko istraživanje kojim policija nastoji utvrditi sve okolnosti događaja. Motiv napada još nije potvrđen, ali ne isključuje se mogućnost da su počinitelji planirali pucnjavu. Građanima Hamburga savjetuje se da budu na oprezu i da prijave bilo kakve sumnjive radnje. 

POGLEDAJTE VIDEO: Napad za napadom, policija pojačava snage: Je li sigurnost u Hrvatskoj narušena

NjemačkaPucnjavaPolicija
