Opsadno stanje nakon pucnjave u Beogradu: Monstrum s perikom izrešetao mladića pred zgradom

Traje velika akcija beogradske policije koja traga za napadačem koji je u nedjelju upucao 24-godišnjeg mladića ispred zgrade u kojoj živi i koji je u kritičnom stanju.

Svjedoci kažu da je napadač nosio periku, te da su ga viđali prije zgrade dan prije sačekuše na Kanarevom brdu.

Mladića je upucao u prsa dok je prilazio automobilu i pobjegao. Teško ozlijeđeni 24-godišnjak je primljen na Hitnu u teškom stanju, operiran je, no liječnici mu se i dalje bore za život.

Telegraf prenosi da je napadač navodno otprije poznat policiji zbog prinude i nanošenja lakih ozljeda.

Pucnjava je izazvala paniku u naselju, pogotovo jer je u trenutku napada vani bilo dosta djece.

Motiv nije poznat, a policija je pokrenula akciju Vihor 3. Istragu vodi više javno tužiteljstvo u Beogradu.

