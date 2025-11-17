FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KRVAVA SAČEKUŠA /

Opsadno stanje nakon pucnjave u Beogradu: Monstrum s perikom izrešetao mladića pred zgradom

Opsadno stanje nakon pucnjave u Beogradu: Monstrum s perikom izrešetao mladića pred zgradom
×
Foto: Telegraf.rs

Pucnjava je izazvala paniku u naselju, a policija je pokrenula akciju Vihor 3

17.11.2025.
10:12
Dunja Stanković
Telegraf.rs
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Traje velika akcija beogradske policije koja traga za napadačem koji je u nedjelju upucao 24-godišnjeg mladića ispred zgrade u kojoj živi i koji je u kritičnom stanju.

Svjedoci kažu da je napadač nosio periku, te da su ga viđali prije zgrade dan prije sačekuše na Kanarevom brdu. 

Mladića je upucao u prsa dok je prilazio automobilu i pobjegao. Teško ozlijeđeni 24-godišnjak je primljen na Hitnu u teškom stanju, operiran je, no liječnici mu se i dalje bore za život. 

Opsadno stanje nakon pucnjave u Beogradu: Monstrum s perikom izrešetao mladića pred zgradom
Foto: Telegraf.rs
Opsadno stanje nakon pucnjave u Beogradu: Monstrum s perikom izrešetao mladića pred zgradom
Foto: Telegraf.rs
Opsadno stanje nakon pucnjave u Beogradu: Monstrum s perikom izrešetao mladića pred zgradom
Foto: Telegraf.rs

Telegraf prenosi da je napadač navodno otprije poznat policiji zbog prinude i nanošenja lakih ozljeda. 

Pucnjava je izazvala paniku u naselju, pogotovo jer je u trenutku napada vani bilo dosta djece. 

Motiv nije poznat, a policija je pokrenula akciju Vihor 3. Istragu vodi više javno tužiteljstvo u Beogradu. 

Opsadno stanje nakon pucnjave u Beogradu: Monstrum s perikom izrešetao mladića pred zgradom
Foto: Telegraf.rs

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon pucnjave u Središću oglasio se ministar Božinović i pohvalio policiju

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KRVAVA SAČEKUŠA /
Opsadno stanje nakon pucnjave u Beogradu: Monstrum s perikom izrešetao mladića pred zgradom