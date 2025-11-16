Horor na trgu u Mostaru! Nogometni sudac ubio ženu: Bježala je od njega, ali ju je sustigao

U Mostaru je večeras muškarac usmrtio žensku osobu, potvrđeno je za "Avaz" iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.

"Prijavu smo zaprimili u 18 sati. Ubojstvo se dogodilo na trgu Ivana Krndelja. Obaviješten je dežurni kantonalni tužilac, na licu mjesta se obavlja očevid, više informacija bit će poznato naknadno - rekla je Ilijana Miloš, glasnogovornica Uprave policije MUP-a HNK.

Prema prvim informacijama, žrtva je pokušala pobjeći od napadača s Autobusne stanice i utrčala u obližnji ugostiteljski objekt tražeći pomoć. Navodno je uspjela pozvati policiju, ali ju je napadač sustigao i ubio ispalivši hitac iz pištolja.

Policija je vrlo brzo stigla na lice mjesta i uhitila muškarca.

Kako saznaju vijesti.ba muškarac inicijala je ubio svoju djevojku. Pokušao je izvršiti samoubojstvo, ali mu je pištolj zakočio.

Nogometni sudac koji je nedavno prijavio pištolj

Vecernji.ba saznaje da se za ubojstvo sumnjiči Anis Kalajdžić, sin slavnog Veležova nogometaša Avde. I Anis se u mladosti bavio nogometom, te je bio nogometni sudac koji je za svoj rad dobivao pohvale, a saznajemo da je nedavno prijavio pištolj, a trebao mu je, kako je rekao, iz sigurnosnih razloga jer je, naveo je, dobivao prijetnje jer je nogometni sudac. Izvor za večernja.ba ističe da se radi o ubojstvu s predumišljajem.

