Prijetio potpredsjedniku, a onda ga je policija još dodatno pročešljala: Stravično je što su pronašli

Savezna velika porota podigla je optužnicu protiv 33-godišnjeg muškarca zbog prijetnje ubojstvom američkog potpredsjednika J.D. Vancea tijekom njegova posjeta saveznoj državi Ohio u siječnju, priopćilo je u petak Ministarstvo pravosuđa.

Shannon Mathre iz Toleda u Ohiju optužen je za prijetnju ubojstvom i nanošenjem tjelesnih ozljeda Vanceu, priopćilo je Ministarstvo pravosuđa.

Mathre je navodno izjavio: "Saznat ću gdje će on (potpredsjednik) biti i upotrijebiti svoju automatsku pušku M14 i ubiti ga", navodi se u optužnici koju je navelo Ministarstvo pravosuđa.

Mogao bi dobiti pet godina zatvora

Mathrea su u petak uhitili agenti američke tajne službe. Odvjetnik Mathrea nije odmah bio dostupan.

Stručnjaci su upozorili na političko nasilje i prijetnje nasiljem u polariziranom SAD-u posljednjih godina. Ranije ovog tjedna, izgrednik od 6. siječnja 2021., kojeg je predsjednik Donald Trump pomilovao, priznao je krivnju za uznemiravanje nakon što je optužen za prijetnju ubojstvom vođe manjine u Zastupničkom domu SAD-a Hakeema Jeffriesa.

Tijekom istrage navodnih prijetnji, savezni agenti otkrili su i više dosjea s materijalima o seksualnom zlostavljanju djece u Mathreovom posjedu, priopćilo je Ministarstvo pravosuđa.

Mathre se u petak prvi put pojavio pred američkim sucem za prekršaje za Sjeverni okrug Ohija i ostaje u pritvoru do ročišta o pritvoru zakazanog za 11. veljače, priopćilo je Ministarstvo pravosuđa.

Ako bude proglašen krivim po optužnici, Mathre se suočava s maksimalnom kaznom od pet godina zatvora i maksimalnom zakonskom novčanom kaznom od 250.000 dolara zbog prijetnje životom potpredsjednika, priopćilo je Ministarstvo pravosuđa.

Mathre se suočava s maksimalnom kaznom od 20 godina zatvora i maksimalnom zakonskom novčanom kaznom od 250.000 dolara ako bude proglašen krivim za optužbu za materijale o seksualnom zlostavljanju djece, dodaje se.

POGLEDAJTE VIDEO: Prosvjedi u SAD-u, JD Vance brani agenta koji je pucao: 'Možete razumjeti da je malo osjetljiv'