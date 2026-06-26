FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DRAMA U SARAJEVU /

Mladić (21) pao s krova auta, teško se ozlijedio: Vozač je bio pijan i bez dozvole

Mladić (21) pao s krova auta, teško se ozlijedio: Vozač je bio pijan i bez dozvole
×
Foto: Armin Durgut/PIXSELL/Ilustracija

Osumnjičeni u posljednje dvije godine počinio više od 20 prometnih prekršaja, a te noći vozio je s poništenom vozačkom dozvolom

26.6.2026.
13:46
Jaga Komazec
Armin Durgut/PIXSELL/Ilustracija
VOYO logo
VOYO logo

Tužiteljstvo Kantona Sarajevo predložilo je Općinskom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora Armanu Omeragiću (22), kojeg se sumnjiči za izazivanje teške prometne nesreće.

Pritvor je predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni, ako ostane na slobodi, mogao ponoviti kazneno djelo, prenosi Klix.ba.

Prema navodima tužiteljstva, nesreća se dogodila 25. lipnja, nešto poslije ponoći, u blizini zgrade Radio-televizije Bosne i Hercegovine. Omeragić se sumnjiči da je vozio Audi A6 pod utjecajem alkohola.

Na krovu automobila nalazio se mladić (21), koji se ondje popeo slaveći pobjedu nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu.

Iako je, kako se sumnja, znao da se mladić nalazi na krovu vozila, Omeragić je nastavio voziti. U jednom trenutku mladić (21) je pao s krova na cestu i zadobio teške ozljede opasne po život. 

Tužiteljstvo Omeragića tereti za teška kaznena djela te navodi da je uvidom u prekršajnu evidenciju utvrđeno kako je osumnjičeni u posljednje dvije godine počinio više od 20 prometnih prekršaja. Te noći vozio je s poništenom vozačkom dozvolom.

SarajevoNogometna Reprezentacija Bosne I HercegovineSlavljeTragedija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike