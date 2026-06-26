Mladić (21) pao s krova auta, teško se ozlijedio: Vozač je bio pijan i bez dozvole

Tužiteljstvo Kantona Sarajevo predložilo je Općinskom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora Armanu Omeragiću (22), kojeg se sumnjiči za izazivanje teške prometne nesreće.

Pritvor je predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni, ako ostane na slobodi, mogao ponoviti kazneno djelo, prenosi Klix.ba.

Prema navodima tužiteljstva, nesreća se dogodila 25. lipnja, nešto poslije ponoći, u blizini zgrade Radio-televizije Bosne i Hercegovine. Omeragić se sumnjiči da je vozio Audi A6 pod utjecajem alkohola.

Na krovu automobila nalazio se mladić (21), koji se ondje popeo slaveći pobjedu nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu.

Iako je, kako se sumnja, znao da se mladić nalazi na krovu vozila, Omeragić je nastavio voziti. U jednom trenutku mladić (21) je pao s krova na cestu i zadobio teške ozljede opasne po život.

Tužiteljstvo Omeragića tereti za teška kaznena djela te navodi da je uvidom u prekršajnu evidenciju utvrđeno kako je osumnjičeni u posljednje dvije godine počinio više od 20 prometnih prekršaja. Te noći vozio je s poništenom vozačkom dozvolom.