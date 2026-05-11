'SMUČILA EU SVAKOM PRISTOJNOM' /

Dodik žestoko opleo po europskoj šefici diplomacije: 'Da je pročitala, ne bi ispadala glupa'

Dodik žestoko opleo po europskoj šefici diplomacije: 'Da je pročitala, ne bi ispadala glupa'
Foto: SERGEI ILNITSKY/AFP/Profimedia

nakon odluke Christiana Schmidta da se povuče s dužnosti visokog međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Kallas je rekla da će Europska unija pronaći nasljednika i da je to u interesu Europske unije

11.5.2026.
23:47
danas.hr
Milorad Dodik žestoko se obrušio na visoku predstavnicu Europske unije za vanjsku politiku Kaju Kallas, nakon njezinih izjava o novom visokom predstavniku Bosne i Hercegovine. 

"EU se s Kajom Kallas može samo suziti, a nikako proširiti. Ona je svojim neznanjem smučila EU svakom pristojnom čovjeku. Da je bilo što pročitala, na primjer Aneks X, ne bi ispadala glupa i djelovala da ne zna da li je pošla ili je došla.

Da je u EU, čija je perjanica Kallas, ostalo "D" od demokracije, ne bi vladavinom prava smatrali opstruiranje zakona od strane neizabranog stranca. Republika Srpska će rasti i bez Plana rasta, a EU će se smanjivati ​​do beznačajnosti dok je Kallas i ostalih Kaja", napisao je Dodik na X-u.

Kallas: 'U interesu EU-a da BiH ne skrene s europskog puta'

Podsjetimo, nakon odluke njemačkog političara Christiana Schmidta da se povuče s dužnosti visokog međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Kallas je rekla da će Europska unija pronaći nasljednika i da je to u interesu Europske unije.

"Ministri su se složili da je u interesu EU-a da se ne dopusti da BiH skrene s europskog puta te da moramo ostati ujedinjeni i pronaći njegova nasljednika", rekla je Kallas te naglasila da zapadni Balkan predstavlja strateški prioritet za EU i da se stvari pomiču naprijed.

"Ministri su dali političku suglasnost za proširenje suradnje s partnerima sa zapadnog Balkana u područjima vanjske politike, obrane i sigurnosti. To konkretno znači veću potporu EU-a u borbi protiv hibridnih prijetnji i dezinformacija, novo sigurnosno partnerstvo s Crnom Gorom te veću uporabu Europskog instrumenta mirovne pomoći kako bi se ojačali sigurnosni kapaciteti naših partnera", rekla je Kallas.

Istaknula je jasne zahtjeve postavljene ministrima iz regije. "Jasno je da je partnerstvo dvosmjerno. Od naših partnera očekujemo daljnje reforme, poštovanje vladavine prava i jasno usklađivanje s vanjskom i sigurnosnom politikom EU-a", rekla je Kallas na konferenciji za novinare nakon sastanaka.

