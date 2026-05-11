Nižu se reakcije na vijest o odlasku Schmidta: 'Uz dužno poštovanje našim prijateljima'

Odluka njemačkog političara Christiana Schmidta da se povuče s dužnosti visokog međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini hrvatske stranke smatraju prigodom za unutarnji dogovor, bošnjačke su oprezne, a srpske njegov odlazak doživljavaju kao pobjedu.

Schmidt je odlazak objasnio osobnim razlozima, no mediji navode kako je to rezultat pritiska američke administracije.

HDZ BiH smatra da je nakon više od tri desetljeća došlo vrijeme da domaći političari preuzmu odgovornost za zemlju. Stranka dodaje kako članstvo u Europskoj uniji nije spojivo s međunarodnom supervizijom i predlaže da Ured visokog predstavnika bude izvan BiH.

“Domaći i legitimno izabrani dužnosnici koji su dobili povjerenje žitelja u demokratskim izbornim procesima moraju konačno preuzeti potpunu odgovornost za Bosnu i Hercegovinu, za svoju domovinu”, priopćio je HDZ BiH.

Filipović: 'Moramo taj put proći sami'

Kandidatkinja stranke za hrvatsku članicu kolektivnog predsjedništva Darijana Filipović ocijenila je da Schmidtov odlazak nagovještava novi smjer međunarodne politike prema BiH.

“Euroatlantski put BiH nema alternativu i moramo ga proći sami, bez međunarodnog intervencionizma”, rekla je Filipović.

Čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik je Schmidtov odlazak protumačio kao potvrdu politike Republike Srpske.

“Pobjeda Banjaluke nad Sarajevom je životna i povijesna, ne samo politička”, rekao je Dodik. Dodao je i kako smatra da je Schmidt “otjeran”, ponavljajući da ga Republika Srpska nikada nije priznavala za legitimnog visokog predstavnika.

Veće bošnjačke stranke nisu se oglasile u vezi odlaska visokog predstavnika.

Damir Mašić iz SDP-a ocijenio je da je Schmidt na mjesto visokog predstavnika došao “glasno i gotovo grandiozno”, a odlazi “šutke, gotovo skandalozno”. Smatra kako je Schmidt ostao dužan odgovor zašto podnosi ostavku i je li bio prisiljen na takav potez.

Predsjednica vladajuće Naše stranke Sabina Ćudić ističe da prioritet BiH mora ostati europski put. “Uz dužno poštovanje našim prijateljima u Washingtonu, naš plan nije pridruživanje Sjedinjenim Američkim Državama nego Europskoj uniji”, rekla je Ćudić.

Schmidt bi se u utorak trebao posljednji put u obratiti Vijeću sigurnosti UN-a.

Kallas: Pronaći ćemo nasljednika

Europska unija će pronaći nasljednika za funkciju Christiana Schmidta, rekla je visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas nakon radnog doručka s ministrima vanjskih poslova država i entiteta zapadnog Balkana te sastanka Vijeća EU-a za vanjske poslove. Kazala je kako je to u interesu Europske unije.

"Ministri su se složili da je u interesu EU-a da se ne dopusti da BiH skrene s europskog puta te da moramo ostati ujedinjeni i pronaći njegova nasljednika", rekla je Kallas te naglasila da zapadni Balkan predstavlja strateški prioritet za EU i da se stvari pomiču naprijed.

"Ministri su dali političku suglasnost za proširenje suradnje s partnerima sa zapadnog Balkana u područjima vanjske politike, obrane i sigurnosti. To konkretno znači veću potporu EU-a u borbi protiv hibridnih prijetnji i dezinformacija, novo sigurnosno partnerstvo s Crnom Gorom te veću uporabu Europskog instrumenta mirovne pomoći kako bi se ojačali sigurnosni kapaciteti naših partnera", rekla je Kallas.

Istaknula je jasne zahtjeve postavljene ministrima iz regije. "Jasno je da je partnerstvo dvosmjerno. Od naših partnera očekujemo daljnje reforme, poštovanje vladavine prava i jasno usklađivanje s vanjskom i sigurnosnom politikom EU-a", rekla je Kallas na konferenciji za novinare nakon sastanaka.

