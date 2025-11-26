Špijunira li vas TV? Milijuni uređaja na meti hakera, evo kako se zaštiti

Industrija pametnih televizora posljednjih godina doživljava ekspanziju, ali s njom raste i broj sigurnosnih rizika koji pogađaju korisnike Android TV uređaja i Android-baziranih TV box-ova.

Dok se većina ljudi fokusira na sadržaj i jednostavnost korištenja na ovakvim uređajima, malo njih razmišlja o tome da njihov televizor može biti zaražen malverom, špijunskim softverom ili čak tvornički kompromitiran. Najveći dio problema nastaje kod jeftinih, nereguliranih uređaja koji se prodaju preko globalnih online platformi i koji često dolaze bez Google Play Protect certifikacije za aplikacije.

Istraživanja stručnjaka za kibernetičku sigurnost posljednjih godina pokazala su da se milijuni Android uređaja isporučuju s unaprijed instaliranim malverom, a među njima i pametni TV uređaji. Najpoznatiji primjer je bot-net i Android virus 'BadBox', koji je zarazio milijune televizora, projektora, medija-plejera i digitalnih okvira za fotografije.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kako cijeli sustav funkcionira?

Ovaj malware se instalira duboko u sustav, u particiju, tj. dio memorije u koji korisnik nema pristup, što omogućava napadačima da preuzmu kontrolu nad uređajem, koriste ga kao dio botnet a, ili damlak i preprodaju njegovu IP adresu kroz kriminalne mreže ili ga iskoriste za prikriveni prikaz reklama i ad-prevaru.

Još opasniji slučajevi uključuju infostealer i backdoor Android.Vo1d, koji je otkriven u više od milijun TV boxova širom svijeta. Ovaj tip malwarea omogućava udaljeni pristup uređaju, neprimjetno preuzimanje dodatnih komponenti, kao i izvršavanje naredbi bez znanja korisnika, što TV formalno pretvara u alat za hakere.

Problem s ovakvim uređajima je složeniji i zbog toga što mnogi od ovih uređaja koriste stare verzije Android operativnog sustava bez sigurnosnih zakrpa, dok neki proizvođači uopće ni ne objavljuju nadogradnje.

Tvorničko resetiranje ne pomaže

Korisnici često primjećuju simptome infekcije virusom tek kada je kasno: iznenadne reklame koje iskaču čak i na početnom ekranu, aplikacije koje se same pojavljuju, usporen rad televizora, neobično grijanje uređaja i neobjašnjiva potrošnja internet prometa. Kada se ovakvi problemi pojave, tvorničko resetiranje uglavnom ne pomaže jer se zlonamjerni kod nalazi u sistemskoj memoriji.

U domenu softverske zaštite stručnjaci preporučuju kupovinu samo certificiranih Android TV uređaja koji prolaze Googleove sigurnosne provjere, kao i izbjegavanje nepoznatih brendova koji nude popularne modele po sumnjivo niskim cijenama.

Instaliranje aplikacija van Play Storea smatra se jednim od najčešćih puteva infekcije, posebno kada se radi o piratskim IPTV servisima, modificirani streaming aplikacijama i lažnim VPN alatima. Dodatni sloj zaštite podrazumijeva redovno ažuriranje sustava, provjeru mrežnog saobraćaja na ruteru i ograničavanje dozvola koje aplikacije na TV-u traže.

Televizor nije samo ekran u dnevnoj sobi

Iako antivirus rješenja postoje i za Android TV, ona nisu apsolutna zaštita, ali mogu otkriti neke osnovne prijetnje. Proizvođači i istraživači upozoravaju i da pametni televizori treba da se tretiraju isto kao telefoni ili računala, tj. kao uređaji koji su stalno povezani na internet i koji mogu biti zlorabljeni.

Kako je tržište preplavljeno jeftinim neprovjerenim modelima, najčešće iz Kine i Vijetnama, sve više raste rizik za kupnju uređaja s unaprijed zaraženim Android TV uređajem sve više raste.

Zbog toga se korisnicima savjetuje oprez pri kupovini i poznavanje osnovnih sigurnosnih rizika, jer televizor danas nije samo ekran u dnevnoj sobi, već i potencijalna ranjiva točka u svakoj kućnoj mreži.

POGLEDAJTE VIDEO: Zagrebački holding na meti hakera, otkrili detalje: 'Ne znamo tko stoji iza svega'