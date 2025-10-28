'Upali' u ruske državne sisteme i objavili snimku: 'Preuzeli smo većinu servera u Kremlju'

Grupa "Anonimusi" međunarodni je kolektiv hakera i aktivista poznat kao "ANON“, ponovo je dospjela u centar pažnje nakon tvrdnji da su preuzeli većinu servera Kremlja.

Na društvenoj mreži X, francuski ogranak grupe objavio je snimke ekrana s tisućama IP adresa i fajlova iz ruskih državnih sistema, uz poruku "Preuzeli smo većinu servera u Kremlju". Ubrzo su objavili i dodatni dokaz da je oborena cijela podmreža povezana s glavnim sistemima. Ovaj napad dio je dugotrajnog sukoba "Anonimusa" s ruskim vlastima, koji traje još od početka rata u Ukrajini.

"Anonimusi" nisu klasična organizacija već decentraliziran kolektiv aktivista — stručnjaka za mreže i cyber sigurnost koji djeluju bez vođa i formalne strukture.

Objavili rat Rusima

Grupa je postala poznata 2003. godine, a simbol im je maska lika Guy Fawkesa iz filma V for Vendetta. Njihova akcija iz 2010. godine, poznata kao "Cablegate" kada su objavljene desetine tisuća povjerljivih dokumenata američke diplomacije, smatra se jednim od najvećih curenja podataka u povijesti.

Tijekom godina, "Anonimusi" su izvodili brojne napade na institucije, kompanije i kriminalne mreže, predstavljajući se kao "bijeli hakeri" koji se bore protiv korupcije i zloupotreba moći. Po početku sukoba u Ukrajini, koordinirano su objavili "rat" ruskim cyber strukturama i sprovodili napade na energetske i komunikacijske mreže.

Uz njih djeluju i srodne grupe poput poljskog "Squad 303". Nasuprot njima stoje moćne ruske hakerske organizacije kao što su "Fancy Bear" i "NoName057", povezane s obavještajnim službama FSB i GRU. Globalne agencije poput Europola i FBI-ja označavaju ove grupe kao prijetnju međunarodnoj sigurnosti i sprovode akcije za njihovo razbijanje. Cyber rat između "Anonimusa" i Kremlja time postaje dio šireg globalnog sukoba u digitalnoj sferi.

