Dobili jezivu poruku pa krenuli u paničnu utrku s vremenom: 'Pobio sam svoju obitelj'

Među grupom gamera koji su igrali online igru Perfect World našao se i Menhaz. Kada su u grupni chat dobili poruku: "Upravo sam poklao cijelu svoju obitelj", prijatelji su mislili da je riječ o glupoj šali poznatog trola. Međutim, kada je poslao fotografije ubijene majke i bake, gameri su shvatili da svjedoče ubojstvima u stvarnom vremenu. Kako su prolazili sati, to se pretvorilo u paničnu utrku za otkrivanjem istine... i uzaludnim pokušajima da se spriječi veća katastofa.

Iako nisu imali pojma gdje živi i je li Menhaz uopće njegovo pravo ime, oslonili su se na svoje hakerske vještine kako bi ga pronašli prije nego što ubije sestru i oca. Brutalni masakr koji se dogodio 27. srpnja 2019. doveo je u pitanje gdje prestaje imaginarni, a počinje stvarni život te do koje mjere se netko može skrivati iza anonimnosti.

Menhaz Zaman iz Markhama u Ontariju igrao je igru, ubijao obitelj i drijemao tog kobnog dana. Prva žrtva bila je majka Momotoz (50). Sat vremena kasnije ubio je i baku Firozu (70). Zaman je u chatu na igrici obavijestio prijatelje u Minnesoti o ubojstvima, a objavio je i slike krvavih tijela. Igrači su se odmah udružili kako bi pokušali spasiti ostale članove obitelji. Jedan igrač panično je nazvao policiju u Torontu. Preko IP adrese iz komunikacije između Zamana i njegovog prijatelja došli su adrese u Markhamu. Zatim su nazvali regionalnu policiju Yorka, koja je poslala policajce u kuću.

Prerezao im grkljane nakon što ih je onesvijestio

U međuvremenu je Zaman ubio i oca Moniruza (59) i sestru Malese (21). Imao je 23 godine u vrijeme ubojstava. Policija je u kući pronašla ubojicu i žrtve. Modus je bio isti. Obdukcije su pokazale da ih je Zaman prvo pajserom udario u glavu, a zatim im prerezao grkljane dok su ležali na podu.

Zaman je odmah sve priznao policiji. S obzirom da mu je suđenje bilo u vrijeme pandemije, presudu je slušao putem video veze. Odjeven u narančasti kombinezon gledao je u kameru postavljenu unutar zatvora. Osuđen je na doživotni zatvor, a tek nakon isteka 40 godina kazne ima pravo na mogućnost uvjetnog otpusta. Sutkinja Michelle Fuerst opisala ga je kao duboko uznemirujuću osobu.

"Ono što se dogodilo u toj kući može se opisati kao pokolj. Riječi poput brutalan, okrutan, hladan i bezosjećajan ne mogu ni približno dočarati veličinu njegovog nasilja", dodala je. Zaman je priznao krivicu, a objašnjenje je bilo nevjerojatno bešćutno. Lagao im je da i dalje studira za inženjera na Sveučilištu York, a zapravo je odustao od fakulteta i živio dvostruki život. Proveo je nekoliko semestara na Seneca Collegeu na studiju elektrotehnike, ali je pao na ispitu 2015. godine. Dane je provodio u obližnjem trgovačkom centru i teretani, a kod kuće je igrao videoigrice. Njegova obitelj vjerovala je da će sljedeći dan slaviti njegovu diplomu.

'Ubio sam njih da ne bih ubio sebe'

"Učinio sam to jer nisam želio da moji roditelji osjete sramotu što imaju sina poput mene. Odlučio sam ubiti njih umjesto sebe iz kukavičluka, jer sam ateist i vjerujem da je ovo jedini život koji imamo. Znam da možda zvuči zbunjujuće, ali što je učinjeno, učinjeno je i što je planirano, završeno je", rekao je. Zaman, koji nije imao kriminalni dosje prije brutalnih ubojstava imat će 64 godine kada bude imao pravo podnijeti zahtjev za uvjetni otpust.

"Zaman je pogubio četiri člana svoje obitelji u njihovom vlastitom domu. Nisu ništa slutili. Neshvatljivo je da je Zaman, dok su mu majka i baka ležale na katu u vlastitoj krvi, igrao videoigre i drijemao kako bi skratio vrijeme, očito bezbrižno čekajući da na isti način ubije svoju sestru i oca", rekla je sutkinja u obrazloženju presude. Na suđenju se obratio i Zaman.

"Želio bih se ispričati svima na koje sam negativno utjecao svojim postupcima. Posebno ljudima koji su poznavali moju obitelj - prijateljima i voljenima za koje znam da nikada nisu mogli vidjeti da se nešto ovakvo od mene događa", rekao je Zaman u virtualnoj sudnici.

