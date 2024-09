Ogorec analizirao kaos na Bliskom istoku: 'Ozbiljna eskalacija, Hezbolah je zbunjen i prodrman!'

U žestokom valu izraelskih napada na navodne mete Hezbolaha u Libanonu poginulo je preko 550 ljudi.

The Guardian javlja da su deseci tisuća ljudi bježali iz gradova na jugu države prema prijestolnici Bejrutu, dok CNN ističe da je ponedjeljak bio jedan od najsmrtonosnijih dana za Libanon u gotovo 20 godina.

Više o svemu razgovarali smo s vojni analitičarom Marinkom Ogorcem koji tvrdi da su napadi nastavak operacije koja je počela još prošlog tjedna. "Očito je da Izrael namjerava nastaviti operaciju koju je uspješno započeo s pejdžerima i sustavima komunikacije. Taj udarac je temeljito prodrmao Hezbolah. Nanio im je ozbiljne ljudske žrtve - u nekoliko sekundi izgubili su brigadu časnika, značajan zapovjedni kadar. Kratko rečeno, intenzivni napadi na infrastrukturu Hezbolaha su samo nastavak uspješno započete kampanje", objasnio je analitičar za Danas.hr.

Težak udarac za Hezbolah

Ogorec tvrdi da Izrael nije uspio zastrašiti Hezbolah, ali nanio im je težak udarac. "Hezbolah je trenutno zbunjen. Ne mogu reći da je u kaotičnom stanju, ali pogodio ih je narušeni sustav komunikacija i veza, koji je živčani sustav svake vojne organizacije. Izrael to koristi kako bi mogao eksploatirati svoj prvi napad. Udarima na infrastrukturu uništava Hezbolahove daleko dometne sustave, prije svega raketne potencijale. Vidjet ćemo što će se kasnije događati, hoće li se to pretvoriti u kopnenu operaciju. To će ovisiti o Izraelu koji mora procijeniti isplati li im se taj potez ili ne", nastavlja Ogorec.

Neki analitičari tvrde da bi sukob mogao poprimiti šire razmjere. Spominjao se scenarij u kojem Izrael želi uvući SAD u sukob protiv Irana, koji se približio Rusiji. Iranski predsjednik Masud Pežeskijan ranije je izjavio da ih Izrael provocira i pokušava uvući u rat. Ogorec se nada da širi sukob neće biti opcija.

"Ovo je vrlo ozbiljna eskalacija. Nadam se da se neće proširiti na ostale čimbenike Bliskog istoka. Velike zemlje, poput Saudijske Arabije i Egipta, koji mogu biti ozbiljni čimbenici na tom prostoru, zasad šute i drže se vrlo suzdržano. Ne bi bilo dobro da se eskalacija proširi dalje", opominje Ogorec.

"Prije svega, nadajmo se da Izrael ne pokušava uvući Iran u sukob. Da to pokušavaju, već bi ih napali direktno. SAD je izuzetna potpora Izraelu, ali još se ne miješaju u sukob. Isto tako, sukob ne odgovara ni Iranu, koji je sada u osjetljivoj poziciji, jer pokušava ostvariti svoj nuklearni oružani program. Upitno je pomaže li im u tome Rusija. Te stvari nećemo saznati tako skoro", nastavlja Ogorec.

Joe Biden pozvao na smirivanje situacije

Diljem svijeta stižu reakcije na napad. Američki predsjednik Joe Biden poručio je da radi na smirivanju situacije, dok je francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot zatražio hitan sastanak Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Isto tako, kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi izjavio je da čvrsto podržava Libanonu očuvanju njihova suvereniteta. Potez Kine je razumljiv, tvrdi Ogorec. "Ovo nije samo napad na Hezbolah, to je direktan napad na Libanon, međunarodno priznatu i suverenu državu. Hezbolah se nalazi na njihovom prostoru, ali ovo je ipak napad na prostor Libanona", napominje Ogorec.

Istovremeno, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski iznenadio je izjavom da smo bliže kraju rata u Ukrajini nego što mislimo. Ogorec nam je prokomentirao i tu tvrdnju.

"Iskreno, ne znam što Zelenski misli. Ukrajina je u vrlo lošoj poziciji. Nisam siguran da je mir tako blizu. Jedino ako planiraju prepustiti svoj prostor Rusiji, a po dosadašnjim izjavama, to ne namjeravaju ni blizu. Vrlo teško je komentirati što Zelenski ima na umu", govori Ogorec.

