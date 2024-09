Pavle Kalinić objasnio kako su pejdžeri postali smrtonsono oružje: 'Mnogi su ostali bez očiju'

Libanon zbraja žrtve drugog dana diverzije kada su nakon pejdžera diljem zemlje eksplodirale stotine voki-tokija.

Jedan od udara dogodio se na sprovodu članova Hezbolaha. Eksplodirali su voki-tokiji boraca, ali i solarni paneli na kućama, pa i satovi budilice. U oba napada najmanje 30 je poginulih, a oko tri tisuće ranjenih. Više o napadima razgovarali smo s Pavlom Kalinićem, stručnjakom za geopolitiku i sigurnost.

Prvo pejdžeri, onda voki-tokiji. Kako su ti stari predmeti postali predmeti za masovno ubojstvo?

"To je bilo za očekivati s obzirom na tehnologiju koja postoji. Imate litijske baterije, spominje se mogućnosti da je unutar postavljen eksploziv. To je moguće, ali zbog tehnologije kojom se danas raspolaže, to nije potrebno. Imate litijske baterije u automobilima, vidite što se događa kad ona sama od sebe eksplodira. Ovo je ozbiljna operacija ozbiljne obavještajne službe. Jedino što vam mogu jamčiti je da ovi koji su radili iz Mossada, Amana i Shin Beta, sigurno nisu prepisivali od SOA-e ni VSOA-e, nego su sami došli do tih rezultata. To je vrijeme u kojem mi živimo. Na kraju, možete gledati po našim mobitelima. Danas imate mobitele iz kojeg nikada ne možete izvaditi bateriju. To je također opasnost. Ukoliko se nekome zamjerite, on to može napraviti. Isto kao što smo imali sa solarnim ćelijama. Ćelije koje su vezane za interes mogu se upotrijebiti."

Kako to mogu napraviti?

"S hrpom informacija da postigne određenu temperaturu. Prvi put sam to vidio na World Business Forumu. Tada su još bili Blackberry telefoni. Čovjek je pokrenuo akciju u Africi, tražio je donacije, da djeci omogući papuče. Kad je to krenulo - eksplodirao je mobitel, zato što mu je došlo previše podrške, poruka. Pregrijala se baterija i eskplodirala, nitko nije stradao. U Libanonu su najviše stradali u području lica. Mnogi lošije vide, a kada su uzeli pejdžer da ga pogledaju, onda su ostali bez očiju. Imate jako veliku količinu opeacija gdje su liječnici u Libanonu vadili oči. Ovo moram reći sebi za dušu. Izrael je zasad dobio sve bitke, ali rat je izgubio još 1948. kada je izbacio 700 tisuća Palestinaca. To ne može dobro završiti zato što je sadašnji premijer Benjamin Netanyahu na prvo mjesto stavio sebe, na drugo obitelj, na treće Izraelce, a Židove izvan na četvrto mjesto. Molim ljude koji žive u Hrvatskoj i one koji me čuju, da ne diraju ni Židove ni muslimane. Kroz medije se pokušava gurnuti priča da je to sukob civilizacija. Nema sukoba civilizacija, Huntingtonova teorija je u potpunosti pogrešna i u nekoj drugoj funckiji. Postoji druga priča. To je Tarik Ali i njegovo viđenje - sukob fundamentalizama. Mi kao mala nacija, kao Hrvati, moramo ostati izvan sukoba u svakom slučaju i zaštiti sve građane koji ovdje žive."

Ovo je očigledno bila smišljena akcija, ali nije bila selektivna. Poginula su djeca. Može li se Netanyahu suočiti s optužbama za ratni zločin?

"Može se suočiti, ali vidjeli ste koji su pritisak napravili izraelski mediji i obavještajna služba na Haški sud. Pogledajte zašto su ljudi iz Hrvatske išli u Haag."

Mislite da Izrael neće odgovarati?

"Zavisi koliko moć imate. Kad je Putin odlazio u Mongoliju, onda su rekli da ga treba uhititi. Benjamin Netanyahu je došao u zemlju ispred koje smo mi odrasli kao najdemokratskije zemlje na svijetu, našeg uzora u bilo kojem pogledu. On dolazi tamo četvrti put. Jedini koji je došao do te razine bio je Churchill, imao je nastup tri puta. Netanyahu je ovo bio četvrti nastup, i još mu plješću, zašto mu plješću? Sve što Izrael radi, ne bi mogao napraviti da nema podršku SAD-a. Dok vidi da je SAD u odlasku, Pax Americana se raspada, oni pokušavaju izvući što više interesa za sebe da ostvare svoje ciljeve. Žele uvući Amerikance da Iran uđe u rat."

Za voki-tokije spominju se Mađarska, Japan, čovjek će na kraju reći da su iza toga Rusi?

"Ne radi se o tome. Svaka ozbiljna obavještajna služba je u stanju napraviti tvornicu i napraviti ono što njima odgovara. To ozbiljne službe rade, Mossad, Aman i Shin Bet su sigurno to. To je CIA, FBI, to su ozbiljne službe. Ne smiju se zaboravit MI5, MI6."

Je li ovo nova faza rata?

"To je nova tehnologija. Sve s čime se koristite može biti upotrebljeno protiv vas. Onaj tko je to proizveo, taj proizvod može uništiti. Naši se hvale Rafaleima, naš Rafale, možete li njime ratovati protiv Francuza? Ne možete, on će ga ugasiti. Isto kao što ste imali MiG-ove za vrijeme Jugoslavije, oni su ga mogli eliminirati. To pokazuje da ako želite bilo što, morate imati svoju proizvodnju. Ovdje ste imali mudre ministre koji su tvrdili da je bolje jeftinije proizvoditi nego skupo uvoziti."

Kakvu reakciju Hezbolaha očekujete?

"Izrael cijelo vrijeme pokušava izazvati rat. Netanyahu spašava sebe da ne završi u zatvoru zbog korupcije. Prvo je krenuo rat u Gazi, bile su priče da oni nisu znali za napad. Ne da su znali, nego mislim da su ga i orkestrirali. Izrael hoće uvući SAD u rat da zgazi Iran. Iran više nije beba, zato što se nakon rata Ukrajine i Rusije jako približio Rusiji. Rusija sada ima odgovornost, a u tijeku je dogovor o potpisivanju strateške suradnje i savezništva Irana i Rusije. Mi samo ne znamo imaju li nuklearno oružje. Vjerojatno imaju prljavu bombu. Pitanje je imaju li plavu nuklearnu bombu, ali možda su je negdje nabavili."