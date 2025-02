NASA posijala paniku da Asteroid 2024 YR4 nosio smak svijeta, Hrvati otkrili hit planove za posljednji dan

Za sada možemo odahnuti jer 2032. godina neće biti godina katastrofe iz Svemira!

Nakon što je NASA u utorak procijenila šanse iznad 3 posto da će asteroid pasti na Zemlju, što je najviša razina od početka praćenja opasnih nebeskih tijela, danas je ipak uslijedio obrat.

No, lažna uzbuna nekad dobro dođe da se razmisli o životnim prioritetima.

Asteroid juri prema Zemlji i opet - kažu - nema nam spasa. Još sedam godina do kraja. Milan iz Zagreba je komentirao: "Previše smo sebični, previše smo egoisti. Narode, što si zavrijedio to te dočekalo, eto tako bi to bila moja zadnja"!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bračni par Dinko i Dibravka Šimatović se složio: "Dosta smo živjeli tu bezbrižno na Zemlji i upropastili smo je. Kopamo, rujemo i svađamo se. Vrijeme je da dođe nova vrsta".

Asteroid 2024 YR4 širok je između 50 i 60 metara. Astronom Ante Radonić opisuje njegove razmjere: "Da on eksplodira iznad grada cijeli grad bi bio uništen. Da on pogodi zemlju napravio bi uništenje u promjeru od 50 km".

Nakon rekordno visoke procjene rizika od 3,5 posto, svijet ipak može odahnuti. Šansa da asteroid pogodi Zemlju pala je na 1,5 posto.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Milena Vuković i Marin Vrcić složni su i bezbrižni: "Ma da sutra bude, ja ne bih ništa mijenjao. Ako smo suđeni jedno drugome naći ćemo se i na onom svijetu".

No, najopasniji su oni asteroidi koje ne uspijevamo vidjeti, upozorava astronom Radonić. "Imali smo svojevrsnu opomenu iz Svemira 15. veljače 2013. kad je asteroid promjera skoro 20 metara eksplodirao i preko 1000 ljudi je bilo ozlijeđeno u ruskom gradu Čeljabinsku".

Lažna uzbuna nekad dobro dođe da se razmisli o prioritetima pa tako Zagrepčanka Karla Jelinčić kaže: "Mislim da bismo se svi samo kolektivno malo opustili i pustili neke stresni život koji svi vodimo i posložili prioritete. Ono o čemu uvijek govorimo, ali dok nas nešto ne natjera na to, ne radimo to".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Laura Tanović dodala je: "Prestala bih studirati ako bi bio kraj svijeta za sedam godina i otišla bih s obitelji negdje uživati. Da nemam nikoga pored sebe, samo obitelj i ljude koje volim".

'Najopasniji je čovjek'

Sustav za obranu od asteroida mogli smo davno imati, ali astronom Ante Radonić ističe: "Najopasniji je čovjek na Zemlji. Troše se milijarde dolara na naoružanje. Najveća je opasnost za Zemlju čovjek pa se onda više trošilo novce da iz neba špijunirate što ljudi rade dolje na Zemlji".

A što misle ti ljudi dolje na Zemlji?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Vjerujem u život poslije smrti tako da se toga ni ne bojim", rekao nam je Ante Vukadin.

"Iznajmili bi tu gore ovaj stan. U prvom redu da gledam na terasi s bocom šampanjca i nazdravim ljudskoj vrsti", dodao je Lovre Draženčić.

"Bilo je lijepo, stvarno je bilo lijepo dok je trajalo", zaključio je Bruno Jaran.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bračni par Dinko i Dubravka s početka priče zato imaju savršenu kompilaciju za kraj: "Idealna žena da se priklopi uz jednog idealnog muškarca kao što sam ja i da se prisavije priklopi i da zajedno budemo jedno".

A s kim biste se vi ujedinili da je vaš zadnji dan?