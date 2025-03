Plenković i Milanović bez dogovora i oko Koalicije voljnih: 'Nema tog luksuza!'

Premijer Andrej Plenković u četvrtak putuje na pariški summit gdje će se održati sastanak Koalicije voljnih - dio zemalja spreman je poslati pripadnike svoje vojske u eventualnu mirovnu misiju u Ukrajini.

Banski dvori tvrde da pariški summit "nije baš format Koalicije voljnih, nego više rasprava nekolicine država članica EU-a i država izvan EU-a o sigurnosti i miru u Ukrajini, pa će premijer sudjelovati na tragu konzistentne politike Vlade".

Milanović: 'Mi u toj fikciji nećemo sudjelovati'

No, od Vlade doznajemo da Hrvatska planira nastaviti slati vojnu pomoć Ukrajini i još ne razmišlja o slanju hrvatskih vojnika u misiju. S druge strane, predsjednik Hrvatske Zoran Milanović već dugo ima jasan stav koji stalno ponavlja, a to je da on neće slati vojnike u Ukrajinu.

Milanović u srijedu je iz Podgorice prijedlog 'koalicije voljnih' za Ukrajinu nazvaop fikcijom, te da se nikad neće ostvariti. Milanović je 'koaliciju voljnih' prozvao plodom 'pomalo morbidne fiksacije nekih država EU-a na Rusiju'. Za Rusiju je rekao da je zemlja koja se „ogriješila o dosta stvari”, ali ne predstavlja opasnost za Europu, kazao je Milanović.

"To se naprosto ne može prodati osobi koja ima minimum kritičkog uma", rekao je Milanović. Za koaliciju voljnih mora se zadovoljiti nekoliko uvjeta od kojih „nijedan nikad neće biti ispunjen” jer EU ne sudjeluje niti će sudjelovati o mirovnim pregovorima, a Rusija ionako ne bi pristala na takve snage, kazao je. Hrvatska vojska neće ići u takvu misiju „jer se ona neće nikad ni dogoditi”, rekao je predsjednik. "Mi u toj fikciji nećemo sudjelovati", nastavio je Milanović, prozvavši taj prijedlog 'opasnim i neodgovornim'.

Ni Mlinarić ne želi slati vojnike

"Nema tog luksuza da u ovom trenutku, u kojem vidimo da Europa pokreće mjere masovnog naoružavanja od 800 milijardi eura, da dva ključna čelnika za Hrvatsku vojsku, mi nemamo njihovu suradnju za vanjsku politiku za pozicioniranje Hrvatske u tom smislu", poručila je Ivana Kekin iz Možemo!

"Nažalost kako se karte miješaju bojim se da će nam vojska trebati, ali da šaljemo svoje vojnike bilo gdje, u bilo koji kraj svijeta – mislim da Hrvatska ni po svojoj veličini ni po veličini vojske to ne može napraviti", rekao je SDP-ov Stipo Mlinarić.

