Macron okuplja savez za Ukrajinu, Plenković odlazi u Pariz. Milanović: 'Nisu me kontaktirali'

Emmanuel Macron u četvrtak u Parizu organizira sastanak "Koalicije voljnih", odnosno sastanak zemalja koja su spremne poslati pripadnike svoje vojske u eventualnu misiju mirovnih snaga u Ukrajinu, ako bi se uspio postići održivo primirje.

Na sastanku će biti i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, ali i hrvatski premijer Andrej Plenković.

Podsjetimo, prije nekoliko dana u Londonu na sastanku 20-ak ministara obrane, nije bilo i Hrvatske. Očekivano, predsjednik RH Zoran Milanović ne ide u Pariz jer je od ranije poznat njegov stav da bi Hrvatska trebala biti po ovom pitanju po strani, da ne treba ni na koji način angažirati hrvatsku vojsku i slati je u Ukrajinu. No Plenković prema najavama ipak odlazi i pridružuje se "voljnima".

Ured Predsjednika za RTL Danas potvrdio je da ih nitko iz Vlade nije kontaktirao vezano za pitanje sastanka u Parizu, ali imaju stav da se o ovim temama mora raspravljati i to danima unaprijed. Ipak, iz Vlade i dalje inzistiraju na formulaciji da je pariški samit zapravo sastanak o široj pomoći Ukrajini, ne i sastanak o slanju ikakve vojne logistike u sklopu mirovnih snaga, time se odmičući od naziva da se radi o "Koaliciji voljnih".

Podsjetimo, dan ranije je potpredsjednik Vlade Davor Božinović rekao: " Nije to sastanak Koalicije voljnih. Ono što znam je da je predsjednik Macron sazvao sastanak šefova država i vlada posvećen miru i sigurnosti u Ukrajini. To je jedna šira formulacija, a i broj šefova država i vlada je širi nego što je bio na sastancima koji su prethodili. Predsjednik Vlade nam je kazao da je i on dobio poziv i da će ići u Pariz. Tamo će se razmjenjivati informacije, nema nekog raspravnog dokumenta, ali do četvrtka će se možda nešto više znati o dnevnom redu. Sigurno će svaka država dobiti priliku reći kako je dosad pomagala Ukrajinu i kako to namjerava ubuduće činiti."

