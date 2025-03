Hajdaš Dončić otkrio kada će tražiti opoziv Turudića, ali i taktiku: 'Jednostavno je'

Prvi čovjek SDP-a Siniša Hajdaš Dončić razgovarao je s reporterkom Dajanom Šošić u RTL-u Danas o novim Vladinim mjerama, nadolazećim izborima i planovima.

Kada ćete u Saboru uputiti prijedlog za smjenom glavnog državnog odvjetnika, odnosno zaključak koji bi Sabor uputio i Vladi?

"Sutra ćemo uputiti zaključak. Taktika je vrlo jednostavna. Sabor mora u roku 60 dana tu točku staviti na dnevni red. Imat ćemo raspravu o glavnom državnom odvjetniku. To je ono što mi tražimo. Dakle, imat ćemo raspravu, nakon toga glasanje. U glasovanju ćemo vidjeti tko podržava rad državnog odvjetnika, a tko ne", rekao je Hajdaš Dončić.

Imate li dovoljno ruku u Saboru? Sada se čini da nemate?

"Nije ovdje pitanje ruku. Dakle, nama je Turudić neprihvatljiv od prvog dana jer je osoba koja je politički obojena, koja je, zapravo, HDZ-ov dečko koji se druži s kriminalcima, ne može biti hrvatski državni odvjetnik. To ne dolazi u obzir i naša zadaća je oporbe da to ukazujemo. Za nas Turudić nije zaboravljen slučaj. Dakle, on će nam biti slučaj toliko dugo dok smo u oporbi, mi ćemo to ponavljati", istaknuo je Hajdaš Dončić.

>>> Uskoro više...

