Komisija izrekla novčane kazne X-u iznosu od 120 milijuna eura

Komisija je danas društvu X izrekla novčanu kaznu u iznosu od 120 milijuna eura zbog kršenja obveza transparentnosti iz Akta o digitalnim uslugama. Povrede uključuju obmanjujući dizajn njegove „plave kontrolne oznake”, nedostatak transparentnosti njezina repozitorija oglasa i nemogućnost pružanja pristupa javnim podacima istraživačima.

Obmanjujući dizajn X-ove 'plave kontrolne oznake'

X-ova upotreba „plave kontrolne oznake” za „provjerene račune” zavarava korisnike. Time se krši obveza internetskih platformi iz Akta o digitalnim uslugama da zabrane obmanjujuće prakse dizajna svojih usluga. Kad je riječ o društvu X, svatko može platiti za dobivanje „provjerenog” statusa bez smislene provjere poduzeća koje stoji iza računa, što korisnicima otežava procjenu vjerodostojnosti računa i sadržaja s kojim se bave.

Ta obmana izlaže korisnike prijevarama, uključujući prijevare s lažnim predstavljanjem, kao i drugim oblicima manipulacije zlonamjernih aktera. Iako Aktom o digitalnim uslugama nije propisana obveza provjere korisnika, internetskim platformama jasno se zabranjuje da lažno tvrde da su korisnici provjereni ako takva provjera nije provedena.

Nedostatak transparentnosti X-ova repozitorija oglasa

Repozitorij oglasa društva X ne ispunjava zahtjeve za transparentnost i pristupačnost iz Akta o digitalnim uslugama. Dostupni i pretraživi repozitoriji oglasa ključni su za istraživače i civilno društvo u otkrivanju prijevara, kampanja hibridnih prijetnji, koordiniranih operacija informiranja i lažnih oglasa.

X uključuje značajke dizajna i prepreke pristupu, kao što su prekomjerna kašnjenja u obradi, što ugrožava svrhu repozitorija oglasa. X-ovom repozitoriju oglasa nedostaju i ključne informacije, kao što su sadržaj i tema oglasa, kao i pravna osoba koja ih plaća. Time se istraživačima i javnosti onemogućuje da neovisno nadziru sve potencijalne rizike u internetskom oglašavanju.

Neuspjeh da se istraživačima omogući pristup javnim podacima

X ne ispunjava svoje obveze iz Akta o digitalnim uslugama da istraživačima omogući pristup javnim podacima platforme. Na primjer, uvjeti usluge društva X zabranjuju prihvatljivim istraživačima da neovisno pristupaju njegovim javnim podacima, među ostalim struganjem. Štoviše, X-ovi procesi za pristup istraživača javnim podacima nameću nepotrebne prepreke, učinkovito potkopavajući istraživanja o nekoliko sistemskih rizika u Europskoj uniji.

Novčana kazna koja je danas izrečena izračunana je uzimajući u obzir prirodu tih povreda, njihovu težinu u smislu pogođenih korisnika iz EU-a i njihovo trajanje.

To je prva odluka o neusklađenosti na temelju Akta o digitalnim uslugama.

Sljedeći koraci

X sada ima 60 radnih dana da obavijesti Komisiju o posebnim mjerama koje namjerava poduzeti kako bi se okončala povreda članka 25. stavka 1. Akta o digitalnim uslugama u vezi s obmanjujućom upotrebom plavih kontrolnih oznaka.

X ima 90 radnih dana da Komisiji dostavi akcijski plan kojim se utvrđuju potrebne mjere za rješavanje povreda članka 39. i članka 40. stavka 12. Akta o digitalnim uslugama koje se odnose na repozitorij oglasa i pristup istraživača javnim podacima. Odbor za digitalne usluge imat će mjesec dana od primitka akcijskog plana društva X da iznese svoje mišljenje. Komisija će imati još mjesec dana da donese konačnu odluku i odredi razuman rok za provedbu.

Nepoštovanje odluke o neusklađenosti može dovesti do periodičnih penala. Komisija nastavlja surađivati s društvom X kako bi osigurala usklađenost s odlukom i Aktom o digitalnim uslugama općenito.

Osnovne informacije

Komisija je 18. prosinca 2023. pokrenula službeni postupak kako bi procijenila je li društvo X možda prekršilo Akt o digitalnim uslugama u područjima povezanima sa širenjem nezakonitog sadržaja i djelotvornošću mjera poduzetih za borbu protiv manipulacije informacijama, za koje se istraga nastavlja.

Ti su postupci obuhvaćali i upotrebu obmanjujućeg dizajna, nedostatak transparentnosti oglašavanja i nedovoljan pristup podacima za istraživače, za koje je Komisija 12. srpnja 2024. donijela preliminarne nalaze, a danas je donijela odluku o neusklađenosti.

