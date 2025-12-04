Komisija predstavlja novu strategiju EU-a za borbu protiv droga i akcijski plan za borbu protiv trgovine drogom

Europska komisija danas predstavlja novu strategiju EU-a za borbu protiv droga i akcijski plan za borbu protiv trgovine drogom te ažurirana pravila za praćenje i kontrolu prekursora za droge. U političkim smjernicama koje je predsjednica von der Leyen objavila i ključnim rezultatima u okviru Europske strategije unutarnje sigurnosti ProtectEU utvrđen je sveobuhvatan odgovor EU-a na sigurnosne, zdravstvene, socijalne i okolišne izazove povezane s trgovinom i uporabom nedopuštenih droga.

Trgovina drogom globalna je kriminalna djelatnost i velika prijetnja dobrobiti Europljana, kao i sigurnosti Europe u cjelini. Nezakonite droge kao što su kokain i sintetičke droge i dalje potiču nasilje, korupciju i iskorištavanje zakonitog gospodarstva. Trgovci drogom razvili su nove metode uz stalno mijenjanje ruta trgovine drogom, djelovanje diljem svijeta i sve više na internetu. Zlouporaba droga istodobno predstavlja ozbiljnu prijetnju javnom zdravlju jer nove tvari dodatno povećavaju rizik od trovanja i predoziranja. Posebno su pogođena djeca i mladi. Osim toga, proizvodnja droga uzrokuje znatnu štetu u okolišu, među ostalim zbog toksičnog otpada. Ta promjenjiva dinamika zahtijeva snažniji i koordiniran odgovor u cijelom EU-u.

Strategija EU-a za borbu protiv droga temelji se na višedimenzionalnom pristupu koji obuhvaća cijelo društvo i usmjeren je na pet ključnih područja:

Poboljšanje pripravnosti i odgovora na prijetnje povezane s drogama boljim prikupljanjem podataka, praćenjem, ranim upozoravanjem i mjerama brzog odgovora na razini EU-a i nacionalnoj razini. Agencija EU-a za droge (EUDA) sa svojim će novim, snažnijim mandatom imati ključnu ulogu u pružanju potpore državama članicama utvrđivanjem novih psihoaktivnih tvari, izdavanjem brzih upozorenja i procjenom rizika koje predstavljaju vrlo snažni sintetički opioidi.

i nacionalnoj razini. Agencija EU-a za droge (EUDA) sa svojim će novim, snažnijim mandatom imati ključnu ulogu u pružanju potpore državama članicama utvrđivanjem novih psihoaktivnih tvari, izdavanjem brzih upozorenja i procjenom rizika koje predstavljaju vrlo snažni sintetički opioidi. Zaštita javnogzdravlja jačanjem mjera prevencije, liječenja i reintegracije, među ostalim u okviru inicijative „Zdravije zajedno”. EUDA će podupirati države članice praktičnim smjernicama i aktivnostima podizanja svijesti.

Jačanje sigurnosti, uz stroža pravila protiv organiziranog kriminala i evaluaciju postojeće Okvirne odluke o trgovini drogom do 2026. Ključne mjere uključuju jačanje javno-privatne suradnje kako bi se poboljšalo otkrivanje droga krijumčarenih putem poštanskih usluga i usluga dostave paketa u EU, kao i novu strategiju EU-a za luke kako bi se povećala sigurnost i otpornost naših luka i lanaca opskrbe u borbi protiv trgovine drogom.

Mjere za sprečavanje štete povezane s drogama bile su usmjerene na zaštitu mladih od novačenja u organizirani kriminal (npr. novim paketom instrumenata EU-a i novim akcijskim planom EU-a za zaštitu djece od kriminala), kao i na smanjenje štete nanesene društvu, lokalnim zajednicama i okolišu, uključujući potporu EUDA-e u pogledu intervencije za smanjenje štete i mjera za sprečavanje kriminala.

Snažniji partnerskibrodovi s trećim zemljama kako bi se ojačali i proširili međunarodni savezi te povećala operativna suradnja, tehnička pomoć i izgradnja kapaciteta. Globalna suradnja ključna je za borbu protiv mreža trgovine ljudima koje djeluju preko granica i brzo prilagođavaju svoje rute i metode. Komisija i države članice također će pojačati suradnju s civilnim društvom i privatnim sektorom.

Akcijski plan EU-a za borbu protiv trgovine drogom dopunjuje Strategiju EU-a za borbu protiv droga s 19 ključnih operativnih mjera u šest prioritetnih područja kako bi se:

Prilagoditi se novim rutama i metodama koje upotrebljavaju kriminalne mreže, među ostalim zahvaljujući Frontexu i Europolu, koji će pojačati svoju potporu kako bi pomogli državama članicama u otkrivanju trgovine drogom na vanjskim granicama, među ostalim u borbi protiv zlouporabe brzih plovila. Aktivnosti Centra za pomorsku analizu i operacije u području opojnih droga (MAOC-N) također će se proširiti kako bi se omela trgovina drogom u pomorskom prometu.

Sprječavanje kriminala i smanjenje nasilja povezanog s drogama, posebno među mladima, npr. putem platforme na razini EU-a koja povezuje stručnjake iz cijele Europe radi rješavanja problema zapošljavanja na internetu.

Pojačati suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva, pravosudnih i carinskih tijela kako bi se omogućila bolja razmjena informacija i zajedničke analize. Europol će pomoći državama članicama da otkriju i istraže trgovinu drogom na internetu praćenjem tržišta droga, analizom i označivanjem sumnjivih aktivnosti.

Rješavanje problema sintetičkih droga i prekursora za droge: EUDA će operativno podupirati države članice novom bazom podataka o tvarima na razini EU-a kako bi države članice mogle bolje identificirati nove tvari te novim smjernicama i osposobljavanjem za tijela kaznenog progona o tome kako pronaći i rastaviti mjesta za proizvodnju nezakonitih sintetičkih droga.

Unaprijediti istraživanje, razvoj i inovacije, među ostalim s pomoću novog kampusa za sigurnost i inovacije koji će se pokrenuti 2026. s naglaskom na ubrzavanju prelaska s istraživanja na provedbu.

Ojačati međunarodnu suradnju i dodatno ojačati partnerstva s ključnim zemljama, među ostalim zajedničkim istragama tijela za izvršavanje zakonodavstva država članica i partnerskih zemalja, kako bi se ojačala otpornost luka na krijumčare droge i poremetile rute trgovine drogom.

Praćenje i kontrola prekursora za droge

Komisija danas predlaže i nova pravila kako bi praćenje i kontrola prekursora za droge i dizajnerskih prekursora bili jasniji, jednostavniji i digitalniji. Prekursori za droge često se preusmjeravaju i kriminalci njima trguju kako bi proizveli sintetičke droge i nove psihoaktivne tvari, što predstavlja znatnu prijetnju javnoj sigurnosti.

Prijedlog uključuje nove mjere kao što su izvješćivanje u stvarnom vremenu o znatnim zapljenama prekursora za droge, hitni postupak za bržu kontrolu tvari, kao i zabrana dizajnerskih prekursora, čime se znatno ograničava dostupnost tih prekursora za nezakonitu proizvodnju droga. Istodobno će se inicijativom pojednostavniti i digitalizirati postupci zakonite trgovine, čime će se osigurati da industrije mogu napredovati bez prekomjernih regulatornih opterećenja.

Osnovne informacije

Strategijom EU-a za borbu protiv droga utvrđuju se daljnji koraci kojima se štite dobrobit građana, javno zdravlje i sigurnost te jača pripravnost i odgovor EU-a na trenutačne i buduće izazove povezane s drogama. Akcijski plan dopunjuje Strategiju s 19 prioritetnih mjera usmjerenih na jačanje sigurnosti, prekidanje ruta i poslovnih modela krijumčara droge. Istodobno će podupirati i napore za smanjenje štetnih posljedica povezanih s drogama te jačanje međunarodne suradnje i partnerstava. Ažuriranim pravilima za prekursore za droge nastoji se spriječiti da se prekursori upotrebljavaju za proizvodnju droga te istodobno modernizirati i pojednostavniti kontrole za zakonita poduzeća.

Nova strategija i akcijski plan temelje se na prethodnoj Strategiji i akcijskom planu EU-a u području droga za razdoblje 2021. 2025. i njihovoj evaluaciji, kao i na bliskoj suradnji s državama članicama i savjetovanjima s civilnim društvom (posebno Forumom civilnog društva o drogama) te agencijama EU-a. Predloženim mjerama dopunjuju se ciljevi strategije Unije za pripravnost, europske zdravstvene unije i okvira EU-a za zdravstvenu sigurnost.

