Komisija utvrđuje plan za kvalitetna radna mjesta otporna na buduće promjene u konkurentnom EU-u

Europska komisija danas je predstavila Plan za kvalitetna radna mjesta, snažnu predanost poboljšanju kvalitete radnih mjesta i stvaranju visokokvalitetnih radnih mjesta otpornih na promjene u budućnosti u Europi. Komisija je pokrenula i prvu fazu savjetovanja o predstojećem Zakonu o kvalitetnim radnim mjestima, novom zakonodavnom prijedlogu za osiguravanje prava radnika uz istodobno praćenje tehnoloških, gospodarskih i društvenih promjena.

Odgovarajuće plaće i kvalitetna radna mjesta ključni su za poticanje produktivnosti, jačanje konkurentnosti Europe i zaštitu od siromaštva unatoč zaposlenju. Iako je kvaliteta radnih mjesta u EU-u općenito visoka, radnici i dalje osjećaju posljedice globalnih kriza i sve većih troškova života. Poduzeća se istodobno suočavaju s manjkom radne snage i vještina te nastoje ostati konkurentna u globalnom okruženju koje se brzo mijenja.

Plan je usmjeren na područja u kojima djelovanje EU-a može imati najveći učinak:

- otvaranje i održavanje kvalitetnih radnih mjesta diljem EU-a;

- osiguravanje pravednosti i modernizacije u svijetu rada;

- potpora radnicima i poslodavcima u zelenoj, digitalnoj i demografskoj tranziciji;

- jačanje socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja;

Osiguravanje učinkovitog pristupa pravima, kvalitetnim javnim uslugama i odgovarajućim ulaganjima.

Plan je izrađen na temelju opsežnih savjetovanja s europskim i nacionalnim sindikatima i organizacijama poslodavaca ('socijalnipartneri'), mobiliziranjem oko 200 organizacija diljem EU-a i sudjelovanjem u više od 50 rasprava u svim državama članicama.

Prema Zakonu o kvalitetnim radnim mjestima

Kako je predsjednica Ursula von der Leyen najavila u svojem govoru o stanju EU-a 2025. i programu rada Komisije za 2026., Komisija će 2026. predložiti Akt o kvalitetnim radnim mjestima. Novim zakonom ažurirat će se pravila EU-a o zaštiti radnika uz istodobno podupiranje produktivnosti i konkurentnosti.

Današnjim savjetovanjem u prvoj fazi traže se stajališta socijalnih partnera o smjeru djelovanja EU-a za poboljšanje kvalitete radnih mjesta. U savjetovanju se ističe nekoliko područja koja bi se mogla obuhvatiti budućim zakonom, uključujući:

Algoritamsko upravljanje i umjetna inteligencija na radnom mjestu: Digitalni alati sada su ključni za poslovni život. Umjetna inteligencija može uštedjeti vrijeme i povećati produktivnost. Međutim, 84 % Europljana smatra da se tim tehnologijama mora pažljivo upravljati na radnom mjestu.

Sigurnost i zdravlje na radu: Nove tehnologije i mobilna digitalna oprema promijenile su radna mjesta i proširile rad na daljinu. Povećani su psihosocijalni i ergonomski rizici na radu, što naglašava potrebu za ažuriranjem pravila EU-a o sigurnosti i zdravlju na radu. Prema najnovijem istraživanju EU-OSHA-e o pulsu, u 2025. 29 % radnika izjavilo je da se suočava sa stresom, anksioznošću ili depresijom uzrokovanima ili pogoršanima radom, što je povećanje u odnosu na 27 % u 2022.

Podugovaranje: Podugovaranje pomaže poduzećima u pristupu stručnom znanju i inovacijama. Međutim, to može dovesti i do zlouporabe i lošeg poštovanja propisa o radu, zdravlju i sigurnosti, posebno u dugim i složenim lancima podugovaranja.

Pravedna tranzicija: Zelena i digitalna tranzicija potiču poduzeća diljem EU-a na restrukturiranje, što stvara velike izazove i za radnike i za poslodavce.

Provedba i uloga socijalnih partnera: Snažna provedba ključna je kako bi radnici mogli ostvariti svoja prava. Stalna pitanja kao što su neprijavljeni rad i slaba usklađenost ugrožavaju kvalitetu radnih mjesta i pošteno tržišno natjecanje.

Tim novim savjetovanjem dopunit će se savjetovanje o pravu na isključivanje i radu na daljinu dovršeno u listopadu 2025.

Prva faza savjetovanja sa socijalnim partnerima o budućem Zakonu o kvalitetnim radnim mjestima trajat će do 29. siječnja 2026.

Predsjednica von der Leyen najavila je Plan za kvalitetna radna mjesta u svojim političkim smjernicama za razdoblje 2024. 2029. kako bi se osigurala konkurentnost i blagostanje u EU-u. Plan za kvalitetna radna mjesta temelji se na nekoliko inicijativa kao što su Kompas za konkurentnost, Unija vještina, plan za čistu industriju, u kojima se kvalitetna radna mjesta ističu kao ključna za konkurentnost, održivi rast i snažan europski socijalni model. Njezini prioriteti odražavaju se u predloženom višegodišnjem financijskom okviru kojim se najmanje 14 % sredstava nacionalnih i regionalnih partnerstava dodjeljuje socijalnim ciljevima EU-a.