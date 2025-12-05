Htjeli bojkotirati ždrijeb pa se ipak pojavili na izvlačenju: Iza svega stoji politika...

Izbornik iranske reprezentacije Ardeshir Amir Ghalenoei stigao je u petak u Washington s delegacijom Nogometnog saveza Islamske Republike Iran uoči ždrijeba za Svjetsko prvenstvo, priopćila je FIFA.

FIFA je rekla da pozdravlja prisutnost delegacije u glavnom gradu SAD-a dok se nastavljaju pripreme za ždrijeb mundijala s 48 momčadi sljedećeg ljeta, čiji će domaćini biti Sjedinjene Države, Kanada i Meksiko.

Iranci su ranije objavili da će bojkotirati ceremoniju u Washingtonu zbog problema s vizama.

Dok je Iran podnio zahtjev za devet viza za svoju delegaciju, glasnogovornik Iranskog nogometnog saveza (FFIRI) Amir Mehdi Alavi izjavio je da su SAD odobrile četiri vize, uključujući vize za izbornika Ghalenoeija. Mehdi Taj, predsjednik FFIRI-ja, nije dobio vizu.

Sjedinjene Države već dugo imaju stroga vizna ograničenja za Irance iz političkih i sigurnosnih razloga.

Iran je osigurao kvalifikacije ranije ove godine putem azijskih kvalifikacija, a protivnike u grupnoj fazi saznat će na ždrijebu kasnije u petak u Centru za izvedbene umjetnosti John F. Kennedy.

