Internet je poludio zbog ove fotografije: Svi traže mačku, no rijetki je uspiju naći
Na Redditu je izazvao veliku pažnju izazov u kojem je mačka bila vješto skrivena u odrazu u ogledalu, što je otkriveno tek nakon živahne rasprave korisnika
Na popularnoj internetskoj platformi Reddit, unutar zajednice r/FindTheSniper posvećenoj pronalaženju vješto skrivenih predmeta, pojavila se objava koja je izazvala pravu pomutnju.
Korisnik je podijelio sliku raskošno ukrašenog dnevnog boravka s velikim božićnim drvcem i postavio naizgled jednostavan izazov: "Pronađite mačku na ovoj slici".
Fotografija prikazuje idiličan blagdanski prizor - visoko božićno drvce prepuno ukrasa, lampica i vrpci, poklone i ugodnu atmosferu. Na prvi pogled, čini se da je zadatak gotovo nemoguć. Mnoštvo detalja, odbljesaka i ukrasa služi kao savršena kamuflaža, a korisnici su se odmah bacili na posao, pažljivo pretražujući svaki kutak slike.
Više od jedne mačke?
Mnogi su korisnici bili uvjereni da su pronašli mačku na samom drvcu, u obliku bijelog, pahuljastog ukrasa. To je pokrenulo živahnu raspravu o tome postoji li na slici više od jedne mačke.
"Ovo je trik, postoje dvije mačke. Jedna je ukras na drvcu, a druga se skriva i vidljiva je u ogledalu", napisao je jedan korisnik, dok su se drugi šalili da je ukras možda "sićušna, prava mačka".
Drugi su se pak zabavljali proučavajući neobične ukrase, među kojima su se našle svinje i krave, što je autor objave objasnio kao temu "rustikalne farme".
Gdje je mačka?
Upravo su najuporniji detektivi otkrili rješenje, ali ono nije bilo tamo gdje su ga mnogi očekivali.
Ključ zagonetke krio se u ogledalu naslonjenom na zid. Kako je jedan od najpopularnijih komentara otkrio, mačka se zapravo nalazi iza stolića s poklonima, a vidljiv je samo njezin odraz u dnu ogledala. "Čim vidim ogledalo na ovakvim slikama, odmah prvo tamo gledam", priznao je jedan iskusan rješavač zagonetki.