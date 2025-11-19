Preslatki Pikachu sakrio se među morem Charlieja Browna: Ako ga uočite, vid vam je savršen

Detektivski zadaci na društvenim mrežama već neko vrijeme privlače veliku pažnju, a posebno su popularni oni koji uključuju izazove u kojima je potrebno otkriti uljeza među mnoštvom drugih stvari. Takvi zadaci potiču korisnike da se upuste u zabavne, ali često i pomalo zbunjujuće potrage, a jedan takav je postao pravi hit.

Na Redditu je objavljena fotografija koja je privukla skoro četiri tisuće korisnika ove platforme. Fotografija prikazuje scenu u kojoj je more ispunjeno likovima poznatog animiranog junaka, Charliejem Brownom, iz popularnog serijala Peanuts. Iako je Charlie Brown u centru pažnje, autor ilustracije dodao je element iznenađenja - među svim tim likovima sakrio je Pikachu, poznati lik iz Pokemona.

Težak izazov

Kreator ovog zadatka izazvao je korisnike da ga pronađu među svim ostalim likovima.

Iako je mnogima ovaj zadatak predstavljao pravi izazov, a pronalazak Pikachua među gomilom Charlieja Browna bio je prava mala mentalna patnja, za neke je to bio pravi mačji kašalj.

"Ovo me natjeralo da uzviknem "auu", "Tražio sam mu rep u svim tim cik-cak krivuljama", "Našao sam ga razočaravajuće brzo", "Urnebesno, našao sam ga za manje od tri sekunde", "Stvarno dobar! Trebalo mi je oko četiri minute", "Slučajno sam zumirao ravno u njega", "Ovo je bilo teže nego što sam mislio da će biti. Očekivao sam da ću vidjeti njegov rep, ali taj mali nos ga je odao", samo su neki od komentara.

Gdje se nalazi Pikachu?

Dakle, slatki Pikachu, koji je bio pravi izazov za mnoge, nalazi se u petom redu, počevši odozdo prema gore. Za još precizniji trag, ako gledate stupce s desna prema lijevo, Pikachu je smješten u petom stupcu.