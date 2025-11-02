Samo oni sa sokolovim očima mogu ovo riješiti: Pronađite dva uljeza među ovim bombonima

U jeku sezone Noći vještica, kada su police trgovina prepune slatkiša, a ikonični Candy corn ponovno preplavljuje tržište svojim prepoznatljivim trobojnim piramidalnim oblikom, jedna je objava na popularnoj društvenoj mreži Reddit postala viralna.

Ova objava izazvala je korisnike diljem svijeta da testiraju svoju moć zapažanja i oštrinu vida. Naime, na popularnom subredditu r/FindTheSniper, posvećenom vizualnim zagonetkama i izazovima, pojavila se slika naizgled obične hrpe Candy corn bombona.

Međutim, zadatak je bio sve samo ne jednostavan: pronaći dva bombona koja se na bilo koji način razlikuju od ostalih, standardnih primjeraka ovog slatkiša, poznatog po svojoj žutoj bazi, narančastoj sredini i bijelom vrhu.

Rasprava koja je podijelila internet

Objava korisnika "msmith9999" prikazuje hrpu ovih klasičnih trobojnih bombona, koji su u Americi sinonim za jesen i Noć vještica. Izazov je naizgled jednostavan, no stotine komentara pokazuju da je zadatak potaknuo živahnu raspravu i različita rješenja.

Fotografija, koja je prikupila gotovo tisuću glasova, postala je pravi test strpljenja i oštrog vida za mnoge korisnike.

Mnogi su korisnici istaknuli da definicija "različitog" nije tako jednostavna. Neki su zauzeli filozofski pristup, pa su tvrdili da su "svi različiti, baš kao što ne postoje dvije iste pahulje snijega", dok su drugi uočili i više od dva bombona s manjim nepravilnostima.

Jedan je komentator primijetio: "Zapravo postoje četiri različita bombona. Dva imaju izbočinu koja izlazi iz žutog dijela, a druga dva nemaju bijeli vrh".

Ili ih volite ili ih mrzite

Osim same zagonetke, objava je pokrenula i neizbježnu debatu o samom slatkišu. Candy corn je poznat kao jedan od najkontroverznijih američkih slatkiša - ljudi ga ili obožavaju ili ne podnose. To se jasno vidi i u komentarima koji variraju od nostalgičnih, poput "Mogu namirisati ovu sliku" i "Sad mi se jedu", do potpuno suprotnih, kao što je "Bacite ih sve, imaju okus po kredi i tuzi...".

Zanimljivo je da se, unatoč podijeljenim mišljenjima, godišnje proizvede i pojede oko 9 milijardi komada ovog slatkiša, što potvrđuje njegov kultni status u američkoj kulturi, osobito uoči 31. listopada.

Koje je rješenje?

A rješenje zagonetke koje je većina tražila? Nakon brojnih nagađanja i teorija, najpopularnije rješenje, koje je i autor objave potvrdio kao točno, odnosi se na dva bombona prepoznatljiva po tome što im nedostaje karakteristični bijeli vrh.

Oba bombona se nalaze s lijeve strane - jedan je u gornjem, a drugi u donjem kutu fotografije.