Naizgled jednostavan zadatak izazvao lom na Instagramu, milijuni se svađaju oko točnog odgovora

Ako volite matematičke zadatke, pogotovo one koji su naizgled jednostavni, imamo pravu poslasticu za vas koju smo pronašli na Instagramu. Do sada je skupila čak osam milijuna pregleda te je izazvala opću raspravu komentarima.

A zadatak kaže ovako: Ako papiga stoji na glavi muškarca, zajedno su visoki 200 centimetara. Ako papiga stoji na tlu, od vrha njezine glave do vrha njegove glave visina iznosi 170 centimetara. Koliko je visoka papiga?

Kao što smo naglasili, zadatak je izazvao pravu polemiku, a u komentarima su se istaknula čak tri različita odgovora. Moramo priznati da nas silno zanima hoće li i vas zbuniti te koliko će vam trebati vremena da date točan odgovor (prikazat ćemo ga na dnu videa).

Sretno!

Eto u nastavku i obećanog odgovora: