Gotovo 500 mrtvih u Libanonu, Hezbolah napao Izrael. 'Opasnost da se požar proširi na cijelu regiju!'

SAD: Treba spriječiti eskalaciju između Izraela i Hezbolaha

IDF je rekao da je pogodio više od 1300 ciljeva Hezbollaha u prethodna 24 sata

Hezbolah je tijekom noći žestoko uzvratio napadom diljem sjevernog Izraela

Francuska traži sastanak Vijeća sigurnosti UN-a

7.39 - Francuska je zatražila da Vijeće sigurnosti UN-a održi hitan sastanak nakon što je Izrael pokrenuo najsnažniji val zračnih napada na iransku miliciju Hezbolah u Libanonu u posljednjih nekoliko desetljeća u kojemu su smrtno stradale stotine ljudi, među kojima i djeca. "Nakon današnjih napada na Libanon, koji su odnijeli stotine žrtava, ovaj sam tjedan pozvao na sazivanje hitnog sastanka Vijeća sigurnosti UN-a", napisao je u utorak novi francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot na platformi društvenih medija X.

I dok se rat u Gazi bliži svojoj prvoj godišnjici čini se da je u ponedjeljak započela eskalacija bliskoistočnog sukoba od koje se dugo strahovalo. Libanonske su vlasti izvijestile o najmanje 492 mrtvih, među kojima je 35 djece i još 1645 ranjenih u izraelskim napadima. Izrael je izvijestio da je na mete u Libanonu izveo više od 1300 napada, jedan od njih i na glavni grad Bejrut. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu napade je nazvao preventivnima te je kazao da im je cilj eliminirati Hezbolahovo naoružanje.

Spor koji tinja između Izraela i Hezbolaha, čvrstog podupiratelja palestinske militantne skupine Hamas, ponovno je intenziviran prošli tjedan nakon detonacija tisuća komunikacijskih uređaja u Libanonu, pri čemu je smrtno stradalo više od 50 ljudi i prije izraelskog napada na vodstvo Hezbolaha nedaleko od Bejruta. No napadi izvedeni u ponedjeljak ovaj put predstavljaju golemu eskalaciju i najtežu epizodu sukoba u Libanonu od rata 2006.

'Ljudska i humanitarna kriza'

7.30 - Izraelski veliki udari na Hezbollah u Libanonu su "ljudska i humanitarna kriza" zbog koje postoji rizik da regija upadne u širi sukob, rekao je novi iranski predsjednik Masoud Pezeshkian za CNN. "Postoji opasnost da se požar događaja koji se odvijaju u Libanonu proširi na cijelu regiju", rekao je Pezeshkian.

Veliki val izraelskih zračnih napada na Libanon

6.50 - Najmanje 492 ljudi je ubijeno, a 1645 ozlijeđeno, priopćilo je libanonsko ministarstvo zdravstva, nakon vala izraelskih zračnih napada na navodne mete Hezbollaha zbog kojih je zemlja imala najveći dnevni broj mrtvih od kraja građanskog rata 1975-90.

Deseci tisuća ljudi pobjegli su iz južnolibanonskih gradova i sela duž glavne ceste prema glavnom gradu Bejrutu, u najintenzivnijoj izraelskoj baražnoj vatri u gotovo godinu dana prekograničnih sukoba, dok su se sirene čule i u sjevernom izraelskom gradu Haifi. Libanonsko ministarstvo zdravstva priopćilo je da je među ubijenima 35 djece i 58 žena, donosi The Guardian.

Benjamin Netanyahu, izraelski premijer, rekao je da vojska mijenja "sigurnosnu ravnotežu" duž svoje sjeverne granice. "Obećao sam da ćemo promijeniti sigurnosnu ravnotežu, ravnotežu snaga na sjeveru - i to je upravo ono što radimo", rekao je izraelski premijer na sigurnosnom sastanku u ponedjeljak.

Načelnik glavnog stožera Izraelskih obrambenih snaga, general-pukovnik Herzi Halevi, rekao je da se izraelska vojska priprema za "sljedeće faze" u Libanonu, rekavši da će to kasnije objasniti. “U biti, ciljamo na borbenu infrastrukturu koju je Hezbollah gradio zadnjih 20 godina. Ovo je vrlo značajno”, rekao je.

IDF je rekao da je pogodio više od 1300 ciljeva Hezbollaha u prethodna 24 sata, u svom najvećem napadu na militantnu skupinu od početka rata u Gazi prošlog listopada, kada je Hezbollah započeo udare u Izraelu u znak podrške Hamasu. Izrael je također izveo zračne napade u dolini Beqaa i drugi zračni napad na Bejrut u tjedan dana, s, kako je rekao, "ograničenim" zračnim napadom na južno predgrađe Dahieha. Izraelski mediji izvijestili su da je meta napada bio Ali Karaki, broj tri Hezbollahovog vojnog zapovjednika, iako je grupa rekla da je on bio na sigurnom mjestu i neozlijeđen u napadu.

Oko 35 raketa ispaljeno je u međuvremenu iz Libanona prema području Safeda u Izraelu, priopćile su Izraelske obrambene snage, a neke su pale na otvorena područja u blizini zajednice Ami'ad.

Američki predsjednik Joe Biden, koji u utorak govori na glavnoj raspravi Opće skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku, rekao je da radi na smirivanju situacije. “Upoznat sam s najnovijim razvojem događaja u Izraelu i Libanonu. Moj tim je u stalnom kontaktu s njihovim kolegama i radimo na deeskalaciji", rekao je tijekom razgovora s predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata, šeikom Mohammedom bin Zayedom Al Nahyanom, u Bijeloj kući.

Ranije tog dana, IDF je telefonskim pozivom upozorio Libanonce u Bejrutu i drugim područjima da evakuiraju svoje domove i distanciraju se od svih zgrada u kojima se nalazi oružje Hezbollaha.

"Akcije će se nastaviti sve dok ne postignemo naš cilj da se stanovnici sjevera (Izraela) sigurno vrate u njihove domove", rekao je izraelski ministar obrane Yoav Gallant u videu koji je objavio njegov ured, pripremajući pozornicu za dugi sukob kao Hezbollah je obećao da će se boriti sve dok ne dođe do prekida vatre u Gazi. "Ovo su dani u kojima će izraelska javnost morati pokazati pribranost."

Ceste koje vode iz južnog Libanona bile su zakrčene prometom jer su ljudi bježali od nemilosrdnog bombardiranja, a područja koja su od prošle godine služila kao sigurne zone za raseljene osobe odjednom su se našla na nišanu izraelske vojske. “Zračni napadi su stigli do nas, na periferiji )Tira). Došlo je do udara samo 100 metara iza centra [za raseljavanje], bilo ih je troje”, rekao je Bilal Kashmar, koordinator u centru za raseljavanje u južnom gradu. Pokazao je video oblaka dima koji se diže preko puta skloništa u kojem su smještene stotine obitelji. "Raseljeni su prestali dolaziti k nama, oni koji žele pobjeći potpuno napuštaju jug", rekao je Kashmar.

CNN je objavio kako SAD vjeruje da je Izrael značajno oslabio Hezbollah tijekom prošlog tjedna, ali i dalje grozničavo radi iza kulisa kako bi uvjerio zemlju da ne eskalira dalje i ne pokrene kopneni upad u Libanon.

Hezbollah je dan kasnije počeo s napadima bespilotnim letjelicama i raketama protiv Izraela, što je izazvalo višemjesečna neprijateljstva preko onoga što je godinama bilo najtiša granica Izraela. Sukob je eskalirao prošlog tjedna kada je Izrael izveo napade koji su detonirali Hezbollahove dojavljivače i voki-tokije. Izrael je tada pokrenuo udare na ciljeve Hezbollaha diljem Libanona, ubivši stotine civila i vođa Hezbollaha. Grupa je odgovorila raketnim napadima na izraelske lokacije.

Najveća briga je Iran

SAD procjenjuje da ni Izrael ni Hezbollah nisu zainteresirani za rat širokih razmjera, rekli su dužnosnici. No, visoki dužnosnik State Departmenta izrazio je skepticizam o izraelskoj strategiji. "Ne mogu se sjetiti, barem u nedavnom sjećanju, razdoblja u kojem je eskalacija ili intenziviranje dovelo do temeljne deeskalacije i dovelo do duboke stabilizacije situacije", rekao je State Department u ponedjeljak na marginama Generalnog sastanka UN-a Skupština.

Trenutno je najveća briga da će se Iran, koji je ključni podupiratelj Hezbollaha, uključiti, rekao je prvi dužnosnik. Teheran još nije intervenirao, ali hoće ako vjeruje da će izgubiti svoju najmoćniju zastupničku silu, Hezbollah, dodao je dužnosnik.

Eskalacija između Izraela i libanonskog Hezbollaha pretvara se u gotovo pa pravi rat, kaže šef europske diplomacije Josep Borrell. "Ako ovo nije ratna situacija, onda ne znam što jest", rekao je Borrell novinarima, navodeći veliki broj civilnih žrtava.

Hezbolah je tijekom noći žestoko uzvratio napadom diljem sjevernog Izraela. Hezbnolah je naveo da su lansirali rakete na nekoliko vojnih baza i aerodroma. Hezbollah je preuzeo odgovornost za noćni napad koji je aktivirao sirene upozorenja u zajednicama diljem sjevernog Izraela, rekavši da je lansirao rakete na nekoliko vojnih baza i aerodroma.

