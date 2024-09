Treba li se bojati Izraelskog 'CIA-a'? Od nemilosrdnog Mossada Libanonci bježe iz domova

Tjedan na jugu Libanona počeo je kišom eksplozija. Izrael je novi val bombardiranja opisao kao "ciljane udare", bez da je precizirao što su ciljevi. Očito je negdje pogođeno i skladište municije, ali nikakvih detalja o dosad najvećoj akciji izraelske vojske u Libanonu ove godine još nema. Za uplašene stanovnike Bejruta, nema ni sumnje.

"Ja mislim da je ovo početak rata, definitivno početak rata. Oni će to završiti, a Hezbolah će odgovoriti", rekao je Mohamed Sibai, vlasnik trgovine u središtu glavnog grada. Najsmrtonosniji je dan u Libanonu u gotovo 20 godina. Najmanje 275-ero ljudi, uključujući više od 50-ero djece i žena, poginulo je od izraelskih bombi, tvrde državni izvori, navodeći da su mete bile i bolnice i domovi zdravlja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Deseci tisuća Libanonaca zato bježe s juga zemlje, neki u strahu, ali i dalje prkosni. "Vratit ćemo se, ako Bog da, vratit ćemo se. Recite Netanyahuu da ćemo se vratiti!", viknuo je iz auta jedan Libanonac u Reutersovu kameru.

A i sam izraelski premijer Benjamin Netanyahu upozorava Libanonce da se, doslovno, sklone od opasnosti. "Tko nam pokuša nauditi, mi ćemo njima nauditi još više. Obećao sam da ćemo promijeniti sigurnosnu ravnotežu, odnos snaga na sjeveru – to je upravo ono što radimo", izjavio je premijer jutros u Tel Avivu. I time je Netanyahu neizravno potvrdio ono o čemu cijeli svijet priča - da su eksplozije pagera i walkie-talkieja u Libanonu prošlog tjedna bile uvod u širu akciju, uvod u režiji izraelske tajne službe, famoznog Mossada.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mislim da je to scenarij kakav je teško bilo zamisliti u filmovima znanstvene fantastike, i da je tu zaista riječ o maestralnoj operaciji, logistici i vezama posvuda u svijetu", komentira povjesničar Tvrtko Jakovina. Namjestiti da istovremeno eksplodira tisuće uređaja podijeljenih borcima Hezbolaha dio stručnjaka će nazvati i terorizmom u režiji države. "Karakteristika da je to teroristički čin jest i to što nije bilo brige o kolateralnim žrtvama, što je donijelo uznemirenje u javnosti i kao val se ta uznemirenost širi, pa čak i kod nas", kaže stručnjak za sigurnost Mate Laušić.

I tako dok brinete hoće li i vaš mobitel u nekom trenutku postati opasnost, znajte da je Mossad s oko sedam tisuća agenata druga najbrojnija tajna služba na svijetu nakon američke CIA-e, ima čak web stranicu na kojoj ističu da im je misija štititi Židove diljem svijeta, za karijeru u službi možete se prijaviti, s porukom "zajedno ćemo napraviti razliku".

Mossad je inspirirao je i brojne filmove i serije, neke prema istinitim događajima, poput one o špijunu ubačenom u vrh sirijske vlade, što je dovelo do pobjede u Šestodnevnom ratu '97. Ili film Stevena Spielberga o likvidacijama odgovornih za masakr na Olimpijskim igrama u Munchenu '72. "I tada su to bili teroristički akti, te likvidacije, dok nisu pogrešnog čovjeka likvidirali, i tada je zaustavljena ta operacija", podsjeća Laušić.

Grešaka imaju i dalje, Hamasov napad 7. listopada sigurno je najveći propust u povijesti Mossada. I možda baš tada narušenu reputaciju sada nastoje popraviti operacijom s pagerima u Libanonu, ne mareći puno kada drugi spominju nepoštivanje međunarodnog prava. Bitan je samo naredbodavac.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Koliko tajna služba čini, to je uvijek odgovornost civilne vlasti, pogotovo u državama koje su demokracije, a to Izrael jest bio. Tajna služba je bila povezana s vrhom države i na taj način je funkcionirala, tako da mislim da je u ovom trenutku očito procjena da Bliski istok ulazi u rat", objašnjava Jakovina.

Vlast u Tel Avivu pritom se neće libiti koristiti sve metode i službe, agenti Mossada bit će tu da ispune svaku, pa i najnemilosrdniju naredbu.