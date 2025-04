Već se 4 sezone na RTL - u emitira show Gospodin Savršeni, ali ovakav hype još nismo vidjeli. Na mrežama, na kavi, po uredima pa i po školama, nema gdje Splićanin i Beograđanin nisu tema. Zašto je dao ružu ovoj, a ne onoj? Zašto je ispala Laura? Zašto je Šime odabrao Vanju, a Miloš Maidu i jesu li uopće i dalje skupa? Što je Šimi tetovirano na nozi? I zašto nije mogao normalno odgovoriti kada mu je rođendan? Gosti u studiju Direkta su Šime Elez i Miloš Mićović.

Je li vam se život promijenio? Prepoznaju li vas po cesti? Je li vam prilaze cure, dečki…?

Šime: Promijenio se za 180 stupnjeva. Prepoznaju nas svi. I cure i momci i djeca i starije osobe. I u dućani, u pošti, na ulici…

I kakve su reakcije?

Šime: Pozitivne.

Miloš: Ljudi su jako prijatni, ljubazni. Već s par metara počnu se smijati, tko ima vremena želi malo i popričati

Jel postavljaju intimna pitaju tipa - zašto si ovo odabrao? Ovu si trebao, ta ti je bila bolja..

Šime: Znali su solit pamet pogotovo dok je emitiranje trajalo. Pa govorit nam - treba si ovako ili onako

Gleda se show u Srbiji?

Miloš: Gleda se stvarno, sa svih strana su klipovi dolazili, bili su na TikToku, na Instagramu, na Facebooku, Nisi mogao na otvoriš neku platformu da se nešto iz showa ne pojavi.

Svi vas znaju, a recite mi jednu stvar. Je li vam bilo neugodno? Zanima me taj koncept. Imaš 20 cura koja se natječe za tvoju naklonost. Je li u jednom momentu bilo ono malo neugodno ili je laskalo?

Šime: Pa nije neugodno kad prihvatiš show kao eksperiment. Prepustiš se i shvatiš da je stvari koje možda u vanjskom svijetu nisu uobičajene, nisu svakodnevica ovdje se jednostavno moraju odviti..

Miloš: Takav je koncept, ali imao sam neke momente gdje je bilo možda.. Prosto nisu neke prirodne okolnosti, ali prihvatiš da si u takvom showu i da to tako funkcionira.

Gospodin Savršeni. Dosta zvuči pretenciozno. Ajmo onda radije: Po čemu ste nesavršeni?

Šime: Po mnogo čemu…Svjestan sam da imam mana i nitko od nas nije savršen. I sam taj naziv Gospodin Savršeni previše toga nosi. Malo je i teret, moraš i nakon showa pazit malo na neke stvari...

Miloš: Ima sigurno tu milijun mana. Volim da planem i neke stvari ponekad uradim onako ishitreno. Tko god je gledao sa strane sigurno je pronašao nešto...

Šime ti si na kraju odabrao Vanju. Zanima me u kakvim ste sad odnosima? Jeste li sad zajedno, zašto niste zajedno?

Šime: Nismo zajedno. Probali smo, ali nije išlo. Vidjeli smo ne ide pa eto - kraj priče.

Miloše ti si odabrao Maidu, ali nije dobro završilo?

Miloš: Pa jednostavno već sljedeći dan je došlo do nekih promjena u ponašanju. Prestanak, nestanak komunikacije totalni, a ja nisam netko tko stvari forsira. Nikoga ne treba vući za rukav i prosto ako ne postoji volja za komunikaciju i rješavanje situacije, ne treba forsirati.

Je li onda pomislite da ste pogriješili i da ste trebali neku drugu izabrati?

Miloš: Ja ne razmišljam o tome, jednostavno uradio sam u tom trenutku kako sam mislio da treba, kako sam osjećao. Imao sam te emocije i to je to. Ne mogu sad vratiti vrijeme nazad

Između vas dvojice nije bilo nekog problema, rivaliteta. Da vam se sviđa neka ista cura? Je li bilo takve nekakve situacije?

Šime i Miloš: Ne, nije bilo toga.

Jedan od viralnih trenutaka je bio kad te je Laura pitala kad ti je rođendan pa si ti rekao da je to manje bitno. Zašto joj nisi odgovorio?

Šime: Meni se u tom momentu činilo da me pita to radi horoskopa.A ja sam mislio - ajmo se upoznati kao ljudi ili dvije osobnosti. Ti upoznaj mene, ja ću tebe. Pa ćemo vidjeti možemo li ili ne možemo. A ne to - ti si to i to po horoskopu, a ja ovo i ono..

Cijeli razgovor pogledajte u videu na vrhu članka.