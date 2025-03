Vanja iz 'Gospodina Savršenog' otkrila da je umjesto Šime skoro izabrala Miloša

Pobjednica showa ''Gospodin Savršeni'', Vanja Stanojević u finalu je odabrala Šimu Eleza, a u podcastu RTL.hr-a i Voya ''Spill The Tea'' ispričala je kako se dvoumila do samog kraja.

"Kad je Tonka rekla da se moramo odlučiti, dvije minute nakon toga... Kad sam izašla dati ružu, tek tada sam odlučila. Stvarno dotad nisam odlučila jer nisam imala potrebe. I nije mi nitko rekao da moram, zašto bih se odlučivala kada ne moram? Bilo mi je dobro dejtati s obojicom jer – zašto ne?", rekla je Vanja.

S Milošem sam skrenula pažnju sa Šime...

Dodala je i kako joj je odgovaralo što je išla na spojeve s obojicom jer nije razmišljala što radi onaj drugi.

"Bilo je dobro što me Miloš odveo pa sam time skrenula pažnju sa Šime. Da sam se previše opterećivala time što on radi – to ne bi nigdje išlo", rekla je.

Na kraju je ipak shvatila da joj je Šime bio draži.

"Promišljala sam o tome što mi više smeta – kad Miloš ode s drugom djevojkom ili Šime... Kad Miloš ode s drugom djevojkom čak niti ne znam da je otišao. Tako da – Šime je bio taj", priznala je.

Foto: RTL

Iako ga je odabrala u finalu, Vanja i Šime nakon showa nisu nastavili vezu.

