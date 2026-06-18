"Srbija je meta NATO-a, ne samo zbog svog geografskog položaja, već i zato što vodi fleksibilnu i neovisnu vanjsku politiku, koja je usmjerena na zaštitu njezinih ključnih nacionalnih interesa", izjavila je u četvrtak glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova.

Na konferenciji za novinare komentirala je vojne vježbe Srbije i NATO-a koje su održane u svibnju, rekla je da Alijansa želi podjarmiti sve balkanske države kako bi ih lišio neovisnosti.

"NATO teži pokoravanju svih balkanskih zemalja. A zašto je NATO-u to potrebno? Ne da bi ih, pokoravajući ih, razvijao i vodio putem napretka, već da bi ih lišio njihove neovisnosti", rekla je Zaharova, objavio je Sputnik.

Za NATO je navela da želi podjarmiti Srbiju, ne samo zbog njezina geografskog položaja, već i zbog njezine neovisnosti, suvereniteta, "što se izražava i u održavanju prijateljskih odnosa s Rusijom ".

Napomenula je da je vodstvo Srbije više puta naglasilo pridržavanje politike vojne neutralnosti.

"Ima li Srbija pravo na to? Naravno, kao i svaka suverena država. Međutim, čini se da NATO ne dijeli takvo mišljenje. Polazimo od činjenice da se ta politika Srbije nije promijenila. Beograd pažljivo procjenjuje moguće posljedice dovođenja zemlje u okvir agresivne politike Alijanse", istaknula je.

Navela je da više od 80 posto građana Srbije ima negativan stav prema ideji približavanja NATO-u i da tu organizaciju doživljavaju kao neprijateljsku, jer se dobro sjećaju agresije NATO-a na SR Jugoslaviju 1999. godine, nakon koje je efektivno oteta kolijevka srpske državnosti - Kosovo i Metohija.

Dodala je da se građani Srbije sjećaju brojnih civilnih žrtava, uključujući djecu, kao i da mnogi stanovnici Srbije i dalje trpe zdravstvene posljedice zbog upotrebe streljiva s osiromašenim uranom tijekom bombardiranja.

„Računamo na daljnje jačanje obostrano korisne rusko-srpske suradnje, utemeljene na stoljetnoj povijesnoj baštini prijateljstva dvaju naroda, kao i na onome što Srbija dosljedno naglašava - svom suverenitetu i politici temeljenoj na nacionalnim interesima“, zaključila je Zaharova.