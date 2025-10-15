Željezna lady nije bila tako uštogljena kao što se mislilo: Varala je muža s dva ljubavnika

Margaret Thatcher imala je dvije afere dok je bila u braku sa svojim suprugom Denisom, tvrdi autorica Tina Gaudoin u svojoj novoj knjizi "The Incidental Feminist" (Slučajna feministkinja).

Željezna lady, premijerka Ujedinjenog kraljevstva od 1979. do 1990., bila je u braku 50 godina i jako se oslanjala na svog supruga Denisa. Opisivala ga je kao "zlatnu nit koja se protezala kroz njezin život. Njihov brak nikada nije narušio nekakav skandal ili trač iako su više desetljeća proveli u javnosti, piše Daily Mail.

Foto: Profimedia

No Tina Gaudoin je iznijela šokantne tvrdnje o najdugovječnijoj premijerki Konzervativne stranke od kraja 19. stoljeća i o njezinom privatnom životu.

Spetljala se s jednim na početku karijere

Knjiga, objavljena povodom njezina 100. rođendana, navodi da je Thatcher imala dvije afere, prvu u ranim danima kao zastupnica, a drugu s kolegom političarem. Gaudoin tvrdi da joj je više izvora, među kojima je romanopisac i bivši ministar Jonathan Aitken, ispričalo da se Thacher "vrlo rano u svojoj političkoj karijeri" spetljala s drugim muškarcem.

Kasnije je, prema knjizi, imala aferu s Sir Humphreyjem Atkinsom, zastupnikom za Spelthorne. Atkins bio je državni tajnik za Sjevernu Irsku pod Željeznom lady između 1979. i 1981., a 1987. godine dobio je doživotni plemićki naziv, postavši baron Colnbrook od Walthama St. Lawrencea - Lord Colnbrook.

Sa suprugom, koja se također zvala Margaret, imao je četvero djece. Umro je 1996., šest godina nakon što se Thacher umirovila.

Unaprijedila ga iako mu je 'um bio beznadan'

"U to vrijeme kružile su dobro informirane glasine o tome. Njegov dobar izgled možda joj se svidio, ali njegov politički um bio je beznadan", rekao je Aitken na pitanje o Atkinsu.

Drugi političar objasnio je Gaudoin da su kružile glasine o Atkinsonovim promaknućima unatoč tome što je smatran manje sposobnim od drugih.

Thacher je pak, tvrde drugi izvori, imala iznimno blizak odnos s Lordom Bellom, koji joj je bio na čelu odnosa s javnošću. To je uključivalo stavljanje ruke na njezino koljeno "i druge stvari na večerama, što je bila jedna od njezinih omiljenih stvari".

Lord Moore, koji je napisao autoriziranu biografiju gospođe Thatcher, rekao je da je prije čuo glasinu o Arkinsu, ali nikada nije pronašao uvjerljive dokaze za to. Dodao je da nije bio svjestan priče o Lordu Bellu, nazivajući je "izuzetno nevjerojatnom".

Ni Denis nije bio anđeo

Knjiga, objavljena prošli mjesec, također analizira Denisovo prijateljstvo s Mandy Rice-Davies, manekenkom i plesačicom koja je bila uvelike upletena u aferu Profumo iz 1963. godine. Navodno je ljetovao s Rice-Davies, pa joj je čak slao i pisma koja počinju s "Mandy draga".

Ta priča otkrivena je nakon što su u jednoj prašnjavoj garaži pronađeni dokumenti za nominaciju koji su Thatcher osigurali vodstvo Konzervativne stranke unatoč svim izgledima 1975. godine. Pripadali su torijevskom velikanu Sir Edwardu du Cannu, koji je bio predsjednik iznimno utjecajnog stranačkog odbora 1922. tijekom natjecanja.

Jedan od dokumenata, datiran 27. siječnja 1975., napisao je i potpisao njezin ključni pristaša, Keith Joseph.

Autsajderica postala pobjednica

Drugi, datiran nekoliko dana kasnije, napisao je njezin voditelj kampanje Airey Neave, kojeg je IRA ubila 1979. godine.

U riznici, koja se prodaje na aukciji s procjenom na 100.000 funti, nalazi se i list koji je potpisala Thatcher, a koji potvrđuje njezinu pobjedu na natjecanju. Pokazuje kako je u drugom krugu dobila 146 glasova od kolega iz Konzervativne stranke - 67 više od najbližeg izazivača Willieja Whitelawa.

Bivši premijer Sir Edward Heath podnio je ostavku nakon što je u prvom krugu dobio manje glasova od Thatcher koja se smatrala autsajdericom na početku izbora.

