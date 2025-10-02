Kremlj šuti, Macron optužuje: Pogledajte munjevitu akciju na ruskom tankeru

Francuski vojnici ukrcali su se na naftni tanker za koji se sumnja da je dio ruske "sjenovite flote", mreže brodova korištenih za izbjegavanje sankcija uvedenih zbog rata u Ukrajini, javlja Guardian.

Tanker Boracay napustio je Rusiju prošlog mjeseca i prolazio blizu obale Danske kada su neidentificirani dronovi izazvali privremeno zatvaranje nekoliko aerodroma. Već nekoliko dana je usidren uz zapadnu obalu Francuske.

Predsjednik Francuske Emmanuel Macron izjavio je na samitu lidera EU u Kopenhagenu da je posada počinila "teška kaznena djela", ne navodeći dodatne detalje. Prema navodima AFP-a, francuski vojnici su se na brod ukrcali u subotu.

French military forces have now boarded the Russian shadow fleet tanker Boracay off the French coast.



The ship is suspected of having launched the drones that shut down Copenhagen Airport a week ago



🇫🇷🇩🇰🇷🇺 pic.twitter.com/PjSDIUgw4N — Visegrád 24 (@visegrad24) October 1, 2025

Kremlj 'ništa ne zna'

Kremlj je priopćio da Rusija "nema nikakva saznanja" o ovom plovilu. Tužiteljstvo u Brestu otvorilo je istragu zbog dva kaznena djela: odbijanja naredbe o zaustavljanju i nemogućnosti da se opravda zastava pod kojom je brod plovio.

Zapadne zemlje su nakon početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine uvele ograničenja na uvoz ruske energije i gornje granice cijene nafte. Kao odgovor, Moskva je razvila tzv. "sjenovitu flotu" tankera registriranih pod zastavama drugih država, čije vlasništvo i kretanje ostaju nejasni. Macron je rekao da ta flota broji između 600 i 1.000 brodova.

🚢 Windward's Ship of the Day: Boracay (IMO 9332810).



This false-flagged, Russia-trading tanker made headlines after Denmark named it as one of 3 ships possibly used as a launch point for drones that closed Copenhagen’s airport last week. 🧵👇https://t.co/vgIm1fcQ9e pic.twitter.com/TwRb6uhNRE — Windward (@WindwardAI) September 29, 2025

Ruski brod pod zastavom Benina

Boracay, koji je ranije bio poznat pod imenima Pushpa i Kiwala, plovi pod zastavom Benina, ali se nalazi na listi sankcija EU i Velike Britanije. Estonske vlasti su ga ranije ove godine već zadržale jer je plovio bez važeće državne registracije.

Brod je 20. rujna isplovio iz ruskog Primorska kod Sankt Peterburga, prošao Baltičkim morem i pored Danske, zatim kroz Sjeverno more i La Manche, s planiranim dolaskom u indijsku luku Vadinar 20. listopada. Međutim, nakon što je obišao francusku obalu Bretanje, pratio ga je francuski ratni brod, a Boracay je potom promijenio kurs prema francuskoj obali.

Samit lidera EU u Kopenhagenu održava se u trenutku kada raste pritisak na jačanje europske obrane, nakon niza ruskih povreda zračnog prostora EU i prošlotjednih napada dronovima na danske aerodrome.

Danska premijerka Mette Frederiksen poručila je da "iz europske perspektive postoji samo jedna zemlja koja je prijeti, a to je Rusija, i zato je potreban snažan odgovor".

Iako danski istražitelji nisu pronašli dokaze da je Rusija direktno odgovorna za incidente s dronovima, Frederiksen ih je povezala s nizom tzv. hibridnih napada, uključujući prelete ruskih dronova iznad Poljske.

Zbog učestalih incidenata na istočnom krilu EU, članice razmatraju uspostavu višeslojne "zidne odbrane od dronova", koja bi omogućila brzo otkrivanje, praćenje i uništavanje ruskih letjelica.

POGLEDAJTE VIDEO: Amerikanci dali zeleno svjetlo za Tomahawk? 'Rusija se treba probuditi i prihvatiti realnost'