Jadranka Kosor se pohvalila lijepom vijesti pa doživjela neugodnost: 'Sve nekako zamuklo'

Bivša premijerka Jadranka Kosor (72) na društvenoj mreži X pohvalila se zanimljivim iskustvom koje je doživjela zahvaljujući svom unuku. Naime, pozvana je u njegov razred kako bi učenicima govorila o važnim temama.

Pozvali su me u razred mog unuka da govorim o svom premijerskom mandatu, pregovorima za EU, o Ustavu, Saboru i Vladi. Uz njihova pitanja, jasno. Najbolje provedenih 45 minuta ikada. Hvala učiteljici na povjerenju i unuku na organizaciji:) — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) September 29, 2025

"Pozvali su me u razred mog unuka da govorim o svom premijerskom mandatu, pregovorima za EU, o Ustavu, Saboru i Vladi. Uz njihova pitanja, jasno. Najbolje provedenih 45 minuta ikada. Hvala učiteljici na povjerenju i unuku na organizaciji", napisala je.

'Jako neugodno'

Ipak, odmah nakon što je podijelila lijepu vijest, doživjela je neugodnost. U njezinoj ulici isključena je struja, što je stvaralo poteškoće susjedima.

Isključili nam u 8:00 struju u pola ulice do 19:00. Neki remont valjda. Ne rade ni liftovi, naravno. Jako neugodno za mnoge na višim katovima, a puno je ovdje starijih ljudi. Sve nekako zamuknulo, tišina. — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) September 30, 2025

"Isključili nam u 8:00 struju u pola ulice do 19:00. Neki remont valjda. Ne rade ni liftovi, naravno. Jako neugodno za mnoge na višim katovima, a puno je ovdje starijih ljudi. Sve nekako zamuknulo, tišina", otkrila je.

Foto: Jurica Galoic/pixsell

Podsjetimo, Jadranka Kosor je nedavno progovorila o sinu Lovri i unuku Ezri. Na sina je, kako kaže, vrlo ponosna.

"Najobrazovanija je osoba koju poznajem. Puno radi, iznimno je vrijedan, ali ne voli kada javno puno govorim o njemu. Njih dvojica su cijeli moj svijet, čista radost", rekla je i osvrnula se na svoju ulogu bake: "Nema 'uloge bake', to ne postoji. Nije život gluma ni pozornica na kojoj se nešto glumi. Moj sin i njegova obitelj imaju svoj život, ja svoj i nikada ne razmišljam o paralelama", otkrila nam je.

