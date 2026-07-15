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Otišla sa sinom u Srbiju na odmor, ali na ovo nije računala: Prijeti joj do 1000 eura kazne

Otišla sa sinom u Srbiju na odmor, ali na ovo nije računala: Prijeti joj do 1000 eura kazne
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Foto: Shutterstock/Ilustracija

Neopravdani izostanci se gledaju kao upravni prekršaj za koje prijeti kazna do 1000 eura

15.7.2026.
9:41
Dunja Stanković
Shutterstock/Ilustracija
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Kada je sa svojim sinom (16) iz Njemačke otputovala u Srbiju, vjerojatno nije slutila da će ju na povratku zaustaviti kontrola i otkriti da sin nije dobio dopuštenje za izostanak iz škole koja u Bavarskoj još uvijek traje. 

Naime, njemačka policija je prošlog ponedjeljka u gradu Memmingenu tijekom ulazne kontrole zatekla majku i njezinog sina na letu iz Beograda. 

Budući da u Bavarskoj još nisu počeli praznici, ispitali su ih. 

Majka je tvrdila da nastava kreće kasnije, no jedan upit školi otkrio je da nije govorila istinu. Tinejdžeru nije bio odobren izostanak iz škole već je samo prijavljeno da je bolestan, prenosi Fenix Magazin.

Zakon je jasan

Zbog sumnje u kršenje Zakona o obrazovanju, majci može biti izrečena novčana kazna. 

Roditelje se može "opaliti po džepu" u Njemačkoj ako im djeca redovno ne pohađaju nastavu. Odlazak u inozemstvo na odmor za vrijeme nastave je izričito zabranjen. 

Neopravdani izostanci se gledaju kao upravni prekršaj za koje prijeti kazna do 1000 eura. 

U slučajevima nepoštivanja obveznog školovanja, interveniraju upravna tijela za novčane kazne odgovarajućih okružnih uprava.

NjemačkaZračna LukaNastavaKaznaNovac
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