Laserom naciljao helikopter s Trumpom! Službe munjevito reagirale, našli su i nož

U gradu Washingtonu uhićen je muškarac za kojeg se smatra da je uperio laser u Marine One u kojem je letio predsjednik Amerike Donald Trump.

Riječ je o Jacobu Samuelu Winkleru koji je optužen da je usmjerio zraku laserskog pokazivača prema zrakoplovu. Inače, za to kazneno djelo može se dobiti i pet godina zatvora, navodi Associated Press, a navodi Sky News.

Časnik Tajne službe Diego Santiago bio je u subotu u ophodnji u blizini Bijele kuće, osiguravajući rutu leta predsjedničkog helikoptera. Tada je primijetio Winklera, koji je bio bez majice i glasno pričao sam sa sobom, stoji u kaznenoj prijavi do koje je došao Fox News Digital.

Kada ga je časnik posvijetlio baterijskom lampom, Winkler mu je uperio laser u lice, nakratko ga dezorijentirajući. Winkler je potom navodno usmjerio zraku prema helikopteru Marine One koji je nisko letio i koji je napuštao Bijelu kuću s predsjednikom, stoji u kaznenoj prijavi.

"Kad smo mu prišli, (Winkler) je podigao pogled, usmjerio isti crveni laserski pokazivač prema Marine Oneu i aktivirao crvenu lasersku zraku", stoji u kaznenoj prijavi.

Taj potez predstavljao je "opasnost" i za Marine One i za sve u helikopteru. Postojao je rizik od privremenog sljepila (flash blindness), dezorijentacije pilota i povećane mogućnosti sudara, navedeno je u prijavi.

Odmah su mu stavili liice, a navodno je tada izgovorio rečenice poput: "Trebam se ispričati Donaldu Trumpu" i "Ispričavam se Donaldu Trumpu", navodi se u prijavi.

Osim laserskog pokazivača zraka, imao je i nož s fiksnom oštricom dugom oko osam centimetara.

