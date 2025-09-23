Europska država uhitila 74 Putinova agenta: Obučavali se u Srbiji, otkriven njihov mračni plan

Moldavske vlasti u ponedjeljak su priopćile da su proveli 250 racija i zatvorili desetke osoba u sklopu istrage o planu za poticanje masovnih nereda i destabilizaciju zemlje koji navodno podupire Rusija, javlja Associated Press (AP).

Racije su usmjerili na više od 100 osoba na nekoliko lokacija diljem zemlje. Glavno državni tužitelj Victor Furtuna rekao je da je 74 ljudi završilo u trodnevnom pritvoru. Dodao je da je većina osumnjičenika "sustavno putovala" u Srbiju gdje su prošli obuku. Bili su u dobi između 19 i 45 godina.

"Planirani nemir bio je koordiniran iz Ruske Federacije preko kriminalnih elemenata", priopćila je moldavska policija.

Oglasila se predsjednica

Prozapadna predsjednica Maia Sandu nakon racija je izjavila da Kremlj troši stotine milijuna eura u pokušaju da utječe na izbore.

"Ljudi su svakodnevno opijeni lažima. Stotine pojedinaca plaćene su da izazivaju nerede, nasilje i šire strah. Apeliram na sve građane - ne smijemo dopustiti da naša zemlja bude predana stranim interesima", poručila je predsjednica. Dodala je da Kremlj ima pomagače u Moldaviji, koje je opisala kao ljude koji su za novac spremni prodati vlastitu zemlju.

Podsjetimo, sve se ovo događa uoči nedjeljnih parlamentarnih izborima, a mnogi tvrde da će upravo njihov ishod odrediti hoće li se Moldaviji približiti Europskoj uniji ili policiji. Moldavske vlasti dugo optužuju Rusiju da vodi hibridni rat, odnosno da se miješa u izbore, provode dezinformacijske kampanje i nezakonito financira proruske stranke. Moskva je to više puta negirala.

