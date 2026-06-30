Stravičan napad na popularnom ljetovalištu: 'Zgrabio ga je za nogu i odvukao pod vodu'

U popularnom meksičkom ljetovalištu Puerto Vallarta 28-godišnji Meksikanac poginuo je u napadu krokodila. Tragedija se dogodila u petak navečer na prepunoj plaži, a njegovo je tijelo pronađeno sljedećeg jutra u moru.

Očevici su začuli krikove. Pomislili su da je muškarca odnijela jaka morska struja. Turisti iz Amerike Jamie Yetter i njezin zaručnik Chris Bury za The Sun su ispričali kako su bili u bazenu kada su se začuli vriskovi s plaže.

"Odmah smo izašli iz bazena kako bismo vidjeli što se događa", rekla je Yetter. Dodala je kako je krokodil muškarca zgrabio za nogu i odvukao ga pod vodu.

Bury je pokušao pomoći. Uzeo je kajak i bacio kolut za spašavanje prema nesretnom muškarcu. Međutim, prije nego što je uspio dohvatiti kolut, muškarac je nestao ispod površine.

Ubrzo nakon nesreće hitne su službe stigle na mjesto događaja. Tijekom noći pretraživale su cijelo područje. Tijelo 28-godišnjaka pronašli su u moru u subotu ujutro.

Iako nije neuobičajeno da krokodili izlaze na obalu ili se približavaju područjima na kojima borave ljudi, smrtonosni napadi poput ovoga i dalje su rijetki.