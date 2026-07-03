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TRAGEDIJA U PAKISTANU /

Krcat autobus sletio u provaliju, poginulo je 40 ljudi

Krcat autobus sletio u provaliju, poginulo je 40 ljudi
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Foto: Ayesha Ufaq/X, screenshot

Spasioci rade na identifikaciji poginulih

3.7.2026.
9:50
Dunja Stanković
Ayesha Ufaq/X, screenshot
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Putnički autobus sletio je u petak s autoceste u stjenovitu provaliju na jugozapadu Pakistana pri čemu je poginulo 40 ljudi. Još je osmero ljudi ozlijeđeno u jednoj od najsmrtonosnijih prometnih nesreća proteklih godina, kazali su dužnosnici. 

Pretrpani autobus izgubio je kontrolu i pao u provaliju u Danu Saru, udaljenom području blizu granice pokrajina Baludžistan i Khyber Pakhtunkhwa, rekao je Shahid Rind, glasnogovornik vlade Baludžistana.

Autobus je prevozio i putnike iz drugog autobusa koji je pokvario pa je vozilo bilo pretrpano, prenosi AP News. 

Poruke sućuti

Spasioci rade na identifikaciji poginulih. 

Pakistanski predsjednik Asif Ali Zardari izrazio je sućut obiteljima poginulih, a ozlijeđenima zaželio brz oporavak. 

Prometne nesreće su česte u Pakistanu zbog lošeg stanja na cestama, nedovoljne provedbe prometnih zakona i nesigurnih praksi vožnje, posebno u planinskim područjima.

U svibnju se minibus zabio u autobus parkiran uz autocestu pri čemu je poginulo 17 ljudi. 

PakistanNesreĆaAutobusCrna Kronika
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