Krcat autobus sletio u provaliju, poginulo je 40 ljudi

Putnički autobus sletio je u petak s autoceste u stjenovitu provaliju na jugozapadu Pakistana pri čemu je poginulo 40 ljudi. Još je osmero ljudi ozlijeđeno u jednoj od najsmrtonosnijih prometnih nesreća proteklih godina, kazali su dužnosnici.

Pretrpani autobus izgubio je kontrolu i pao u provaliju u Danu Saru, udaljenom području blizu granice pokrajina Baludžistan i Khyber Pakhtunkhwa, rekao je Shahid Rind, glasnogovornik vlade Baludžistana.

Autobus je prevozio i putnike iz drugog autobusa koji je pokvario pa je vozilo bilo pretrpano, prenosi AP News.

Heartbreaking news from Balochistan: 🚌 🚨 🚨

A passenger bus met with a tragic accident after plunging into a deep ravine in the Danasar area. 40 people lost their lives, while 8 others sustained injuries. pic.twitter.com/C0b0vfjBhQ — Ayesha Ufaq (@Ufaq_RM) July 3, 2026

Poruke sućuti

Spasioci rade na identifikaciji poginulih.

Pakistanski predsjednik Asif Ali Zardari izrazio je sućut obiteljima poginulih, a ozlijeđenima zaželio brz oporavak.

Prometne nesreće su česte u Pakistanu zbog lošeg stanja na cestama, nedovoljne provedbe prometnih zakona i nesigurnih praksi vožnje, posebno u planinskim područjima.

U svibnju se minibus zabio u autobus parkiran uz autocestu pri čemu je poginulo 17 ljudi.