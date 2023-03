Propast američke Banke Silicijske doline (Silicon Valley Bank - SVB) prošloga petka žestoko je uzdrmao burze i digao paniku diljem svijeta. Od Velike recesije 2008. godine naovamo nije bankrotirala neka tako velika banka. SVB je, ujedno, druga najveća propala američka banka u povijesti. Njezin bankrot zaprijetio je stabilnosti financijskog sustava u SAD-u, ali je ponajprije izazvao potres u tehnološkoj industriji. Ta je banka uglavnom kreditirala startupove u tehnologiji i zdravstvu.

Kolaps se dogodio u samo tri dana. U srijedu, 8. ožujka, SVB-a je objavio da je prodao hrpu vrijednosnica s gubitkom i da će prodati još 2,25 milijardi dolara u novim dionicama kako bi ojačao bilancu. To je izazvalo paniku i tvrtke su počele povlačiti svoj novac iz banke. U četvrtak su dionice SVB-a pale povlačeći za sobom i druge banke. Do petka ujutro, klijenti su povukli 42 milijarde dolara, što je čak četvrtina ukupnih depozita banke. Trgovanje dionicama SBV-a je zaustavljeno, a banka je odustala od napora da brzo prikupi kapital ili pronađe kupca. I trgovanje dionicama još nekih banaka privremeno je zaustavljeno u petak, uključujući First Republic, PacWest Bancorp i Signature Bank.

Upozorenje tehnološkim kompanijama

New York Times je podsjetio kako su u SAD-u nakon prošle financijske krize uvedena stroga pravila prema kojima najveće banke moraju imati određene zalihe i diverzificirano poslovanje u slučaju krize. Kada je bivši američki predsjednik Donald Trump 2018. potpisao zakon kojim je smanjena kontrola nad mnogim regionalnim bankama, odluku su zdušno podržali čelnici SVB-a jer su time SVB i još neke banke izbjegle nadzoru. Odlukom je promijenjena minimalna količina gotovine koje takve banke moraju imati u svojim bilancama radi izbjegavanja šokova. Na koncu je upravo ranjivost bilance SVB-a dovela do njene propasti.

Propast SVB-a je upozorenje tehnološkim kompanijama, kaže u svome osvrtu za Net.hr Ivan Trajković, urednik i novinar koji se bavi vojnim, sigurnosnim i znanstveno-tehnološkim temama.

"Najveći financijski krah neke banke od svjetske ekonomske krize 2008. godine upalio je crvene alarme širom svijeta, kako u financijskom sektoru, tako i u mnogim vladama. Proteklih dana praktički nije bilo predsjednika ili premijera u svijetu koji nije uvjeravao svoje građane da su 'financije pod kontrolom'. Ipak, svjetske burze, čini se, ne vjeruju pretjerano političarima i šefovima centralnih banaka", kaže Trajković.

Kriptovalute i kriptična situacija

Stručnjaci se, nastavlja on, slažu da je propast SVB-a za manje od 72 sata - što je i najbrži pad neke američke financijske institucije još od 1973. godine - signal velikim tehnološkim gigantima u SAD-u, ali i svijetu, da se sredstva više ne mogu pozajmljivati 'u nedogled'.

"Mnoge tehnološke kompanije su tijekom globalne pandemije prihvatile plaćanja i trgovanje kriptovalutama kao 'novu normalnost', a krah velike kripto burze FTX prije samo tri mjeseca dodatno je poljuljao povjerenje investitora i inveticijskih kompanija (venture capital) u ovaj 'digitalni novac'. Oni koji su svoja sredstva držali u SVB-u prvih dana su mogli podići samo do 250.000 dolara, ali su američki financijski regulatori najavili da će, uz državna jamstva, oni ipak moći povratiti svoje cjelokupne uloge", ističe Trajković.

Također podsjeća da je SVB bila i omiljena banka startup kompanija, koje su željele donijeti na tržište nove inovativne proizvode.

"Upravo u tome krije se glavni problem - čak 90 posto startup kompanija propadne u prve dvije godine svoga rada, a oko 70 posto nikada na isporuči na tržište proizvod ili tehnologiju zbog kojih su osnovane. Također, SVB je postavila i novi neslavni rekord u brzini pada vrijednosti dionica. Njene dionice su za samo jedan dan trgovanja pale između 60 i 64 posto prije nego što je trgovina njima zaustavljena. Da postoje dublji problemi u američkom financijskom sektoru pokazuje i to što je druga banka, Signature, zatvorena samo dva dana nakon pada SVB-a. I Signature je, kao i SVB, imala veliki portfelj investicija u kriptovalutama i u tehnološkom sektoru", objašnjava ovaj analitičar.

Silicijska dolina čeka reakciju Bijele kuće

Trajković kaže da je propast ove dvije banke uznemirila investitore u cijeloj Silicijskoj dolini, a osvrnuo se i na političke implikacije.

"Tipično je da se ovakva ulaganja u tehnološke startup kompanije kreću od 50.000 do 250.000 dolara, ali postoji i velik broj investicija koje se kreću od 700.000 pa sve do 10 milijuna dolara. U SVB-u svoja sredstva su držale i poznate globalne kompanije kao što su Vimeo, Roblox, Roku i Circle, uz tisuće drugih manjih kompanija. I Silicijska dolina i Wall Street sada gledaju u pravcu Bijele kuće i predsjednika Joea Bidena, čiji je jedan od glavnih ciljeva u predsjedničkoj kampanji bilo upravo osnaživanje američkog tehnološkog sektora u globalnoj utakmici s kineskim kompanijama. No i kineske kompanije BeiGene i Andon Health također su držale sredstva u SVB-u, a prema američkim izvorima, samo je BeiGene (biotehnološka tvrtka koja se bavi razvojem lijekova protiv raka, nap.a.) imala čak 175 milijuna dolara u SVB-u", kazao je analitičar Ivan Trajković.