Kinezi probili britanske sigurnosne sisteme: Godinama imali pristup trajnim podacima

Kineski hakeri su najmanje deset godina imali pristup niskom i srednjem nivou klasificiranih informacija i državnih tajni unutar britanskih državnih sistema, prema izvještajima medija u Londonu.

Napadi su navodno provedeni od strane kineskog Ministarstva državne sigurnosti, i fokusirali su se prije svega na obrambeni sektor, diplomate i obavještajne agencije, pri čemu su napadači koristili sofisticirane hakerske tehnike za pristup povjerljivim podacima.

Prema izvorima bliskim istrazi, kineski akteri su instalirali zlonamjerni softver i koristili metode socijalnog inženjeringa kako bi zaobišli zaštitne mere i dobili pristup sistemima koji sadrže osjetljive informacije o nacionalnoj sigurnosti, strateškim odlukama i međunarodnim pregovorima.

Međunarodna kibernetička špijunaža

Iako britanska Vlada za sada nije javno potvrdila puni obim kompromitiranja podataka unutar državnih sistema, naglasili su ozbiljnost situacije i ukazali na to da je riječ o dugotrajnoj i koordiniranoj kampanji koja je mogla omogućiti Kini da stekne uvid u ključne odluke i planove Velike Britanije.

Napadi su se odigravali u periodu kada su cyber-prijetnje i međunarodna cyber-špijunaža postali značajan dio globalne sigurnosne politike, a ovo naglašava i koliko su državne institucije ranjive čak i uz postojeće sigurnosne protokole.

Reakcija britanske Vlade za sada uključuje jačanje cyber obrane kroz unapređenje novih sigurnosnih sistema, te veće praćenje mrežnih aktivnosti i restrukturiranje odjeljenja zaduženih za cyber-sigurnost.

Politička dimenzija napada

Ipak, u Londonu upozoravaju da je ovakve cyber napade teško u potpunosti neutralizirati s obzirom na sofisticiranost i tehnološke resurse koje imaju svjetske sile kao što je Kina.

Analitičari i stručnjaci ističu da ovakvi incidenti ne samo da ugrožavaju povjerljive podatke, već i potencijalno mogu utjecati na međunarodne odnose, diplomatske pregovore i povjerenje unutar saveza poput NATO-a, jer se pokazuje da čak i dugoročne mjere cyber zaštite ne garantiraju potpunu sigurnost.

Pored tehnološkog aspekta, značaj ovog slučaja leži i u njegovoj političkoj dimenziji, jer dodatno pojačava pritisak na Vlade unutar EU da reagira brže i efikasnije na cyber prijetnje, kao i da razvijaju strategije za prevenciju i detekciju takvih upada u realnom vremenu.

Uobičajena praksa

Kineska praksa cyber-špijunaže prema zapadnim državama je prisutna već dugi niz godina, a ovaj slučaj samo potvrđuje trend u kojem strateški globalni akteri koriste dugoročne, i tehnički napredne kampanje kako bi stekli prednost u globalnoj politici, ekonomiji i obavještajnoj domeni.

Stručnjaci upozoravaju i da su ovakvi napadi složeni, da se ne završavaju jednostavnom detekcijom malicioznog softvera i ugroženih kompjuterskih mreža, te da uključuju kontinuirano prilagođavanje i učenje napadača u cilju zaobilaženja postojećih sigurnosnih mjera.

Dugoročne posljedice ovakvog kompromitiranja podataka još nisu u potpunosti poznate, ali britanska Vlada i partneri u savezništvima rade na procjeni štete i razvoju novih standarda i procedura koji bi mogli umanjiti rizik od sličnih upada u budućnosti, dok međunarodni analitičari navode da ovakvi slučajevi dodatno naglašavaju potrebu za globalnom suradnjom u oblasti cyber sigurnosti i uspostavljanjem jasnijih pravila i sankcija za državno sponzorirane cyber-napade, naročito ako oni dolaze od Kine ili Rusije.

