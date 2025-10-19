Rusi izveli katastrofalan napad: Na meti je bila i vojna baza s nuklearnim oružjem?

Ruski kibernetički kriminalci ukrali su na stotine britanskih vojnih dokumenata i objavili ih na dark webu, objavio je Daily Mail u nedjelju, a prenio The Sun.

Na meti su bile povjerljive informacije iz osam baza Kraljevskog ratnog zrakoplovstva (RAF) i Kraljevske mornarice, ali i podaci o zaposlenicima Ministarstva obrane (MoD).

Kriminalci su izveli takozvani "napad preko posrednika" - hakirali su tvrtku za održavanje i gradnju Dodd Group koju je angažiralo Ministarstvo obrane. S obzirom na to da su tvrtku koristili kao metu, uspjeli su zaobići snažnu kibernetičku obranu Ministarstva.

Što su sve ukrali?

MoD istražuje sve okolnosti napada. Vjeruje se da iza njega stoji ruska skupina Lynx, koja je navodno prvotni upad izvela 23. rujna. Hakeri su se pohvalili da su "u tišini izvukli oko četiri terabajta podataka, među njima i materijal iz zaštićenih repozitorija".

Došli su do datoteka koje su imale oznaku "povjerljivo", a neke od njih sadržavale su imena i e-mail adrese zaposlenika Ministarstva obrane, kao i imena izvođača radova, registracijske oznake vozila i brojeve mobitela.

Među ukradenim informacijama koje sada kruže dark webom su i podaci o vojnoj zračnoj bazi RAF Lakenheath. Vjeruje se da je ta baza dom američkim F-35 zrakoplovima, ali i nuklearnom oružju, iako to službeno nije potvrđeno.

Katastrofalni propust

Bivši obavještajni časnik Phil Ingram napad je opisao "katastrofalnim sigurnosnim propustom" i dodao da bi udar takvih razmjera izazvao veliku uzbunu u Sjedinjenim Državama.

"Sve osjetljive informacije, od e-mailova do brojeva mobitela, bit će korisne našim neprijateljima. Ovo je još jedan sramotan propust u opskrbnom lancu Ministarstva obrane. Čini se da ne prođe tjedan bez incidenta povezanog s Ministarstvom, a nema naznaka odgovornosti", istaknuo je Ingram.

Podsjetimo, hakerski napadi dosegnuli su rekordnu razini u Ujedinjenom Kraljevstvu. Nacionalni centar za kibernetičku sigurnost (NCSC) prošli tjedan izvijestio je da su od početka godine do rujna zabilježili čak 204 sigurnosna incidenta.

